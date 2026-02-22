International

Presa britanică: Ofițeri ai Poliției Metropolitane ar fi asigurat securitatea la o cină organizată de Jeffrey Epstein în 2010

Presa britanică: Ofițeri ai Poliției Metropolitane ar fi asigurat securitatea la o cină organizată de Jeffrey Epstein în 2010Jeffrey Epstein. Sursă foto: Captură video
Publicații din Marea Britanie relatează că ofițeri desemnați să asigure protecția prințului Andrew ar fi primit instrucțiuni pentru a oferi securitate la o cină organizată în 2010 la locuința lui Jeffrey Epstein din New York. Informațiile apar în contextul unor investigații în curs privind legăturile dintre cei doi.

E-mailuri din dosarele Epstein, citate de The Sunday Times

Potrivit The Sunday Times, care a publicat inițial informația, e-mailuri din dosarele lui Jeffrey Epstein ar detalia aranjamentele pentru ca Prințul Andrew (Andrew Mountbatten-Windsor), fratele mai mic al regelui Charles al III-lea, să fie găzduit la reședința acestuia în decembrie 2010.

Conform publicației, prințul ar fi fost însoțit de doi ofițeri de protecție ai Metropolitan Police Service. Un e-mail trimis în ajunul evenimentului, cu subiectul „Security for party”, ar fi menționat că cei doi ofițeri au primit „instrucțiuni la intrare”.

Informațiile au fost relatate duminică de presa britanică și citate de Reuters.

Reacția Poliției Metropolitane

Dezvăluirile apar la scurt timp după ce Metropolitan Police a anunțat vineri că ia legătura cu foști ofițeri de protecție care au lucrat pentru prințul Andrew, îndemnând orice persoană cu informații sau acuzații legate de infracțiuni sexuale asociate lui Epstein să se prezinte.

Poliția a precizat că, până în prezent, nu există indicii de abatere profesională din partea ofițerilor de protecție. Întrebată despre noile informații, instituția a declarat că nu are comentarii suplimentare.

Arestarea prințului Andrew, într-o anchetă separată

Printul William, Andrew Mountbatten-Windsor, Prințesa Catherine

Printul William, Andrew Mountbatten-Windsor, Prințesa Catherine / sursa foto: captură video

Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat joi sub suspiciunea de abatere în exercitarea funcției publice, într-o investigație separată. El a fost eliberat după mai bine de 10 ore de reținere de către Thames Valley Police.

Arestarea are legătură cu acuzații potrivit cărora ar fi transmis documente guvernamentale confidențiale lui Jeffrey Epstein în perioada în care lucra ca trimis comercial. Ca parte a anchetei, poliția a continuat duminică perchezițiile în fosta sa reședință din Windsor.

Poziția prințului Andrew

Prințul Andrew a negat în mod constant orice abatere în legătură cu Jeffrey Epstein și a declarat anterior că regretă prietenia cu acesta.

În 2022, el a încheiat o înțelegere amiabilă într-un proces civil intentat în Statele Unite de Virginia Giuffre, care l-a acuzat că a abuzat-o sexual când era minoră, în proprietăți deținute de Epstein sau de asociați ai acestuia.

Prințul a negat în repetate rânduri că ar fi întâlnit-o pe Giuffre.

