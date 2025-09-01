Social Premiul „Ștefan Iordache”, obținut de actorul Aurelian Culea







Aurelian Culea a fost desemnat câștigătorul Marelui Premiu „Ștefan Iordache” la ediția din acest an a Galei Tânărului Actor HOP. Distincția i-a fost acordată pentru momentul artistic intitulat „Make Teba Great Again”, inspirat din tragedia „Antigona” de Sofocle.

Ajunsă la cea de-a 28-a ediție, Gala HOP a reprezentat și în 2025 o platformă dedicată promovării tinerilor actori, fiind un proiect cu tradiție inițiat de Ion Caramitru, Cornel Todea și Sanda Manu, sub egida UNITER. Evenimentul s-a încheiat duminică, pe scena Teatrului de Stat din Constanța.

Direcția artistică a ediției din acest an a fost asigurată de regizorul Erwin Șimșensohn, iar tema propusă participanților a fost „Povești vechi, atitudini noi!”, un îndemn la reinterpretarea textelor clasice printr-o perspectivă contemporană.

Sala Mare a Teatrului de Stat din Constanța a găzduit, în fiecare seară, de la ora 18:00, evenimentele din cadrul Galei HOP, dedicate promovării noii generații de actori. Accesul publicului a fost gratuit, iar toate momentele din concurs au fost transmise în direct, online, atât pe site-ul oficial al evenimentului galahop.uniter.ro.

Selecția finaliștilor a fost realizată în luna iulie de un juriu format din actrița Diana Lupescu, regizoarea Diana Mititelu și actorul Marius Turdeanu. Cei 25 de tineri artiști aleși au propus publicului reinterpretări moderne ale miturilor antice, transformând teme clasice în forme de expresie contemporană.

În perioada 28 iulie – 3 august, tinerii actori au participat la o serie de ateliere intensive, desfășurate tot la Constanța. Activitățile au fost coordonate de 11 specialiști din domeniile teatrului, filmului și managementului cultural.

Printre aceștia s-au numărat regizorii Cristian Ban, Mariana Cămărășan, Radu Iacoban, Andrei Măjeri și Alexandru Mâzgăreanu, alături de dramaturgii Daria Ancuța, Raluca Cîrciumaru, Gabriel Sandu și Elise Wilk. Lor li s-au alăturat regizorul de film Tudor Giurgiu și Aura Corbeanu, expert în management cultural.

Juriul din acest an a fost format din personalităţi marcante ale scenei teatrale: Marina Constantinescu (critic de teatru, scriitor, realizator TV), Andreea Grămoşteanu (actriţă), Adrian Văncică (actor), Bobi Pricop (regizor) şi Vladimir Anton (regizor).

Premiul „Ștefan Iordache” - Marele Premiu al Galei Tânărului Actor HOP a fost acordat actorului Aurelian Culea (prezent în concurs cu momentul liber ales Make Teba Great Again - „Antigona” de Sofocle).

Premiul a fost anunţat de scenograful Dragoş Buhagiar, preşedinte UNITER.

Premiul este susţinut anual de Ileana Iordache, sora actorului Ştefan Iordache.

Premiul pentru cea mai bună actriță i-a revenit Cristinei Bordeanu, apreciată pentru interpretarea sa din momentul liber ales Naractrița. Selecția sa a inclus fragmente din tragediile antice Trahinienele și Electra de Sofocle, Bacantele de Euripide și Eumenidele de Eschil. Distincția a fost anunțată de Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român.

Titlul de cel mai bun actor a fost acordat lui Costin Stăncioi, care a participat cu momentul It's not you, it's Medeea, o adaptare inspirată din Medeea de Euripide. Premiul a fost anunțat de regizoarea Mariana Cămărășan. Juriul a decis ca, în acest an, premiul „Cornel Todea”, destinat celei mai bune trupe de actori, să nu fie acordat.

Premiul special al juriului, intitulat „Sică Alexandrescu”, a fost oferit ex aequo actrițelor Buse Özgul și Teodora Tudose. Buse Özgul a concurat la secțiunea individuală cu momentul Medeea este mama mea!, o combinație între textul clasic euripidean și o contribuție personală. Teodora Tudose a prezentat o selecție din Medeea de Euripide și din versiunea scrisă de Seneca. Anunțul acestui premiu a fost făcut de regizorul Andrei Măjeri.