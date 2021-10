Premiul Nobel pentru Pace 2021 – care sunt cotele favoriților la pariuri

Anul trecut, premiul a fost câștigat de Programul Alimentar Mondial (World Food Programme. Și în 2021, premiul ar putea ajunge tot la o organizație, de această dată favorită este Organizația Mondială a Sănătății (World Health Organization), dacă analizăm cotele de la casa de pariuri online Unibet, unde și românii pot paria pe acest subiect.

Iată cum arată lista favoriților:

World Health Organization (WHO)

Într-o lume care se luptă cu o criză puternică în domeniul de sănătate publică, World Health Organization are un rol extrem de relevant. Încă de la debutul pandemiei de Covid-19, organizația s-a implicat puternic pentru a oferi consultanță statelor în gestionarea crizei, pentru reducerea pe cât posibil a impactului generat de îmbolnăvirile de coronavirus. WHO a sprijinit cercetarea și chiar a creat un fond de solidaritate de 200 milioane USD, asigurând echipamente de protecție pentru angajații din domeniul sanitar din peste 100 de țări. În locul de unde s-a extins pandemia (Wuhan, China), World Health Organization a realizat o investigație, cu scopul de a afla informații care să folosească în ținerea sub control a răspândirii virusului. Acum, organizația are cotă 2.75 pentru a primi Premiul Nobel pentru Pace 2021.

Greta Thunberg

Un alt subiect de actualitate în ultima perioadă este reprezentat de impactul schimbărilor climatice. Activiștii de mediu precum Greta Thunberg reclamă faptul că statele ignoră acest subiect sau îl tratează mult prea superficial. La Forumul Economic Mondial de la Davos, Greta Thunberg a susținut această cauză, militând pentru acțiuni imedite de salvare a planetei de la efectele devastatoare ale schimbărilor climatice. Inclusiv Uniunea Europeană a fost criticată pentru mișcările greoaie în domeniu și încurajată să acționeze mai ferm. În 2021, inundațiile și incendiile de pe glob, inclusiv din Europa, au demonstrat și mai mult că schimbările climatice sunt un subiect de maximă importanță. Pe unibet.ro, se poate paria că Greta Thunberg primește Premiul Nobel pentru Pace la cotă 3.50.

Alex Navalny

De numele lui Alex Navalny se leagă o poveste plină de dramatism. Acesta este unul dintre opozanții lui Vladimir Putin, iar opinia publică internațională consideră în mare parte că Alex Navalny a fost victima unei tentative de otrăvire anul trecut, în contextul conflictului dintre el și reprezentanții puterii de stat din Rusia. Alex Navalny a fost aproape de a muri în urma otrăvirii cu Noviciok, după cum s-a descoperit la spitalul din Berlin unde a fost tratat. La începutul acestui an, după ce s-a întors în Rusia, Alex Navalny a fost arestat și condamnat. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a cerut ca guvernul rus să-l elibereze de urgență pe Navalny, considerând că acesta este reținut abuziv, o încălcare a drepturilor omului. Din păcate, subiectul este departe de a fi rezolvat. La pariuri online, se poate paria cu cotă 7.00 pe faptul că opozantul regimului de la Moscova ar primi Premiul Nobel pentru Pace în acest an.

Reporters without Borders

Organizația Reporters without Borders (Reporteri fără Frontiere) are tot cotă 7.00 la agenția de pariuri online Unibet, cu privire la eventuala câștigare a Premiului Nobel pentru Pace. După cum se știe, celebra organizație luptă pentru protejarea jurnaliștilor în contexte de război și nu numai. În multe momente, jurnaliștii fac eforturi deosebite și chiar își riscă viața pentru a putea prezenta informații corecte și complete opiniei publice. Acum, pandemia de coronavirus a reprezentat în multe state un pretext pentru îngrădirea accesului la informații în presa liberă.

Committee to Protect Journalists

Tot despre jurnaliști, libertatea presei și drepturile jurnaliștilor este vorba și în cazul Committee to Protect Journalists, o organizație non-guvernamentală din SUA. Recent, ONG-ul a publicat „Impunity Index”, cu lista țărilor în care jurnaliștii sunt uciși fără a exista pedepse pentru vinovați. La Unibet, cota este 9.00 pentru o astfel de opțiune la pariuri online în secțiunea Premiul Nobel pentru Pace.

Mircea Cărtărescu nu a câștigat Nobelul pentru Literatură

Premiul Nobel pentru Literatură nu a ajuns în acest an la Mircea Cărtărescu, deși românul era considerat favorit. Premiul a fost câștigat de Abdulrazak Gurnah, născut în Zanzibar, profesor de literatură engleză la Universitatea din Kent.