Laureaţii generosului premiu creat de mai mulţi antreprenori din Silicon Valley au fost anunţaţi joi.

Alături de Catherine Dulac, cercetătorii recompensaţi în domeniul ştiinţe ale vieţii sunt dr. David Baker de la Institute for Protein Design al Universităţii din Washington, Yuk Ming Dennis Lo, de la Universitatea Chineză din Hong Kong şi Richard J. Youle, de la National Institutes of Health (NIH) din Statele Unite.

Premiul Breakthrough în domeniul matematicii a fost acordat lui Martin Hairer, de la Imperial College London, iar distincţia în domeniul fizicii fundamentale a revenit echipei formată din Eric Adelberger, Jens H. Gundlach şi Blayne Heckel, de la Universitatea din Washington.

Catherine Dulac este profesoară şi director de laborator la Harvard şi la Institutul Medical Howard Hughes. Ea a fost recompensată pentru identificarea circuitelor neuronale din creier care dictează, instinctiv, unei femele de şoarece să aibă grijă pui, iar masculului să îi atace, în funcţie de circumstanţe (comportamentul infanticid este tipic în acest caz pentru exemplarele de sex masculin).

Contribuţia sa majoră este reprezentantă de faptul că a demonstrat că atât masculii cât şi femelele deţin fiecare circuitele comportamentale ale celor două sexe, diferenţa fiind aceea că hormonii lor activează unul sau altul dintre circuite, precum un comutator. Uneori, celălalt circuit se activează, ducând, de exemplu, la o femelă stresată care îşi omoară puiul sau, mai spectaculos, la un mascul care îşi îngrijeşte descendenţii.

”Credem că ceea ce am descoperit se poate extinde la alte specii”, inclusiv la oameni, a declarat pentru AFP Catherine Dulac, în vârstă de 57 de ani, care locuieşte în Statele Unite de 25 de ani. ”Există un instinct, iar instinctul este tocmai funcţionarea acestor neuroni, care există – pun pariu – în creierul tuturor mamiferelor şi îi dictează animalului, când există semnale despre prezenţa nou-născuţilor: ‘Tu trebuie să ai grijă de ei’ ”, a explicat cercetătoarea.

Această lucrare fundamentală de cercetare, care se limitează la şoareci, aşa cum a subliniat cu insistenţă Catherine Dulac, este în mod evident de interes pentru toţi cei care lucrează la probleme transgender deoarece, după cum susţine Dulac, în toată lumea există circuitele masculine şi feminine – cel puţin în rândul şoarecilor, după cum dovedeşte studiul său.

Familiile sau apropiaţii persoanelor transgender o contactează în mod regulat să-i mulţumească. ”Sunt om de ştiinţă, mă uit la date, sunt neutră”, susţine ea, dar recunoaşte: ”Mă impresionează foarte mult”.

În ceea ce priveşte premiul în bani, ea mărturiseşte că va dona o parte din sumă cauzelor pentru sănătatea şi educaţia femeilor şi a populaţiilor defavorizate.

Originară din Montpellier, Catherine Dulac a plecat în Statele Unite după doctorat cu intenţia fermă de a reveni în Franţa. ”Dar programul meu postdoctoral a mers foarte bine şi am avut oportunităţi de a avea propriul laborator în America; nu am avut ocazia să am propriul laborator în Franţa”, a explicat ea.

Prin urmare, Catherine Dulac a ales Harvard şi şi-a continuat viaţa acolo, obţinând în cele din urmă dublă cetăţenie.

După părerea sa, Statele Unite sunt cu mulţi ani înaintea Franţei în ceea ce priveşte promovarea activă a egalităţii de gen, dar în mod regulat, în cadrul conferinţelor povesteşte că a fost subestimată sau privită de sus, în conversaţii, de către colegi de sex masculin. ”Este enervant, nu se aşteaptă să am ceva interesant de spus”, a precizat ea oftând din cauza a ceea ce aduce mult cu un comportament instinctual al colegilor săi de sex masculin.

În 2019, cei 347 de cercetători care au colaborat pentru a obţine prima imagine din lume ce prezintă o gaură neagră, publicată în aprilie 2019, au fost recompensaţi cu premiul Breakthrough Prize, supranumit „Oscarul ştiinţei”. Echipa internaţională de la Event Horizon Telescope, coordonată de astronomul american Shep Doeleman, cercetător la Centrul de astrofizică Harvard-Smithsonian, a apărut pe prima pagină a ziarelor din lumea întreagă pe 10 aprilie 2019 după ce a publicat o fotografie a găurii negre M87, încercuită de un halou luminos şi strălucitor de gaze, aspirate de această formaţiune cosmică