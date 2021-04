Ceremonia de decernare a Premiilor Oscar din acest an a fost amânată din cauze binecunoscute, dar organizatorii caută să fie un eveniment cât mai aproape de normalitate, plin de optimism, în ciuda unor măsuri necesare pentru protejarea participanților în contextul actual.

Premiile Oscar 2021 recompensează filmele lansate în perioada 1 ianuarie 2020 – 28 februarie 2021, una neobișnuită pentru Hollywood, cu mult mai puține producții lansate decât de obicei, în condițiile în care cinematografele au stat mai mult închise în foarte multe țări, inclusiv în România).

Documentarul românesc Colectiv este creditat cu șansa a 3-a la ambele categorii la care a fost nominalizat, dar asta nu ne împiedică să sperăm că una din prețioasele statuete va pleca că către București.

Cel mai bun film

La categoria Cel mai bun Film, Nomadland este marele favorit, având cotă 1.15 la agenția de pariuri online Unibet. La mare distanță sunt filmele The Trial of the Chicago 7 (cotă 7.00), Minari (cotă 15.00) și Promising Your Woman (cotă 18.00). Nomadland (nota 7.5 pe IMDb) este un film dramatic lansat în anul 2020, regizat de Chloe Zhao, care spunea povestea femeii ce pierde casa, jobul și soțul în timpul Marii Recesiuni. În rolurile principale apar Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Charlene Swankie și Bob Wells.

Cea mai bună actriță

Pentru premiul de Cea mai bună actriță, șansele sunt împărțite între Carey Mulligan (Promising Young Woman) – cotă 2.25, Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom) – cotă 3.00, Frances McDormand (Nomadland) – cotă 5.00 și Andra Day (The United States vs. Billie Holiday) – cotă 7.00. Carey Mulligan a mai fost nominalizată la Oscar pentru rolul său, Jenny, din An Education, în 2009. Pentru același rol, a câștigat premiul BAFTA – Cea mai bună actriță în rol principal.

Cel mai bun actor

La categoria Cel mai bun actor, Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom) este favorit, cu o cotă de 1.07 la pariuri Oscar 2021 pe unibet.ro. Urmează la mare distanță Anthony Hopkins (The Father) – cotă 7.50 și Riz Ahmed (Sound of Metal) – cotă 15.00. Chadwick Boseman, cunoscut pentru rolurile sale din Get on Up, Wakanda, 42 și Black Panther, a murit la vârsta de 43 de ani din cauza cancerului de colon, în luna august a anului trecut.

Unde pariezi pe Oscar 2021 și cine transmite live?

La agenția de pariuri online Unibet se poate paria la toate categoriile de premii ce vor fi acordate la ceremonia din 25 aprilie, eveniment ce poate fi urmărit live pe platforma Voyo.ro și în reluare la Pro Cinema. Cei care plasează pariuri pe unibet.ro pot profita, dincolo de șansele de câștig la respectivele pariuri, de o campanie promoțională în cadrul căreia se oferă o mulțime de premii săptămânale prin tragere la sorți, inclusiv gadgeturi moderne și bani cash.

Programul ceremoniei Premiile Oscar 2021 este unul special în acest an, conceput mai mult ca un film decât ca un spectacol de televiziune, după cum au dezvăluit producătorii acestui show. Printre prezentatorii galei se remarcă Brad Pitt, Harrison Ford, Zendaya, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Laura Dern, Regina King, Marlee Matlin, Reese Witherspoon, Renée Zellweger, Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle şi Bryan Cranston. Cele mai multe nominalizări în acest an sunt în dreptul producției Mank – nu mai puțin de 10.

