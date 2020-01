22 de titluri de lungmetraj se regăsesc pe lista propusă pentru nominalizări, printre acestea numărându-se filme de debut, cum sunt Monștri. (r. Marius Olteanu), Mo (r. Radu Dragomir), Touch Me Not (r. Adina Pintilie), Maria, Regina României (r. Alexis Sweet Cahil), Să nu ucizi (r. Cătălin Rotaru, Gabi Virginia Șarga), pelicule semnate de regizori aflați la al doilea film, ca Arest (r. Andrei Cohn), Cap și Pajură (r. Nicolae Constantin Tănase), filme ale unor ale unor regizori consacrați, precum La Gomera (r. Corneliu Porumboiu), Parking (r. Tudor Giurgiu), Heidi (r. Cătălin Mitulescu), Călătoria fantastică a Maronei (r. Anca Damian) și Cardinalul (r. Nicolae Mărgineanu), dar titluri cu un răsunător succes la box-office, ca 5Gang – Un altfel de Crăciun (r. Matei Dima) și Oh, Ramona (r. Cristina Jacob).

14 producții la categoria Documentar

Creativ (r. Ioana Grigore), Distanța dintre mine și mine (r. Dana Bunescu și Mona Nicoară), Emigrant Blues: un roadmovie în 2 ½ capitole (r. Mihai Mincan și Claudiu Mitcu), Guvernul copiilor (r. Ioana Mischie), Jurnalul familiei-Escu (r. Șerban Georgescu) sau Timebox (r. Nora Agapi) sunt doar o parte dintre cele 14 producții înscrise la categoria documentar.

La categoria de scurtmetraj au fost înscrise 55 de filme, dintre care menționăm: Afganistanii (r. Adrian Silișteanu), Bilet de iertare (r. Alina Șerban), Celed (r. Anghel Damian), Extrasezon (r. Ioachim Stroe), Havana Cuba (r. Andrei Huțuleasc), Joc! (r. Andreea Vălean), Opinci (r. Anton și Damian Groves), Patul lui Procust (r. Andrian Împărățel), Romanian Tradition (r. Pavel Bartoș), Te distrezi? (r. Flavia Negoescu și Cătălin Moise), Trofeul Tinereții (r. Răzvan Oprescu) sau Washington (r. Gabriel Achim).

Cine decide

Juriul de preselecție, care va stabili nominalizările pentru toate categoriile, a fost desemnat de către board-ul consultativ al Gopo și este alcătuit din 11 profesioniști din domeniul cinematografic: Bogdan Mustață (regizor), Cristina Ionescu (monteur), Cristina Hoffman (co-fondator Aristoteles Workshop), Dan Chișu (regizor și producător), Diana Cavallioti (actriță), George Dăscălescu (director de imagine), alături de criticii și jurnaliștii de film Alin Ludu Dumbravă, Andra Petrescu, Cristi Luca, Flavia Dima și Manuela Cernat.

Nominalizările la toate categoriile Premiilor Gopo vor fi stabilite în luna februarie. După anunţul nominalizărilor, peste 600 de profesionişti activi din toate domeniile industriei de film româneşti vor fi invitaţi să voteze pentru desemnarea câştigătorilor trofeelor Gopo 2020, prin intermediul unui mecanism de vot asigurat de prestigioasa firmă de audit şi consultanţă PwC România, cu care organizatorii Premiilor Gopo au demarat un parteneriat încă din 2011.

Cine organizează

Gala Premiilor Gopo 2020 este organizată de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc împreună cu Asociația Film și Cultură Urbană, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, Teatrului Național București și Babel Communications.

FILMELE CARE INTRĂ ÎN CURSA PENTRU NOMINALIZĂRI LA PREMIILE GOPO 2020

LUNGMETRAJ FICȚIUNE:

AREST – regia: Andrei Cohn

CAP ȘI PAJURĂ – regia: Nicolae Constantin Tănase

CARDINALUL – regia: Nicolae Mărgineanu

CĂLĂTORIA FANTASTICĂ A MARONEI – regia: Anca Damian

CĂRTURAN – regia: Liviu Săndulescu

EPAVA – regia: Corneliu Gheorghiță

FACI SAU TACI – regia: Iura Luncaşu

HEIDI – regia: Cătălin Mitulescu

ÎNTRE CHIN ȘI AMIN – regia: Toma Enache

LA GOMERA – regia: Corneliu Porumboiu

LARA. ARIBELLE ȘI MÂNA DESTINULUI – regia: Ciprian Ioan Iacob

MARIA, REGINA ROMÂNIEI – regia: Alexis Sweet Cahill

MO – regia: Radu Dragomir

MONȘTRI. – regia: Marius Olteanu

OH, RAMONA! – regia: Cristina Jacob

PARKING – regia: Tudor Giurgiu

PISICA VERDE – regia: Constantinescu Narcis

SĂ NU UCIZI – regia: Cătălin Rotaru, Gabi Virginia Șarga

TOUCH ME NOT – regia: Adina Pintilie

VALEA ORBILOR – regia: Ioan Ionescu

ZAVERA – regia: Andrei Gruzsniczki

5GANG – UN ALTFEL DE CRĂCIUN – regia: Matei Dima

DOCUMENTAR:

BUCOVINA ȚARA OAMENILOR FAGI – regia: Florin Kevorkian

CASA CU LACĂT – regia: Diana Gavra

COMOARA NAIVĂ – regia: Copel Moscu

CREATIV – regia: Ioana Grigore

DISTANȚA DINTRE MINE ȘI MINE – regia: Dana Bunescu, Mona Nicoară

EMIGRANT BLUES: UN ROAD MOVIE ÎN 2 ½ CAPITOLE – regia: Mihai Mincan, Claudiu Mitcu

FATA DIN AUR – regia: Denisa Morariu-Tamaș, Robe Adrian

GUVERNUL COPIILOR – regia: Ioana Mischie

JURNALUL FAMILIEI -ESCU – regia: Șerban Georgescu

OMUL CARE A VRUT SĂ FIE LIBER – regia: Mihai Mincan, George Chiper Lillemark

PROFU’ – regia: Alex Brendea

REBELI PENTRU O CAUZĂ – regia: Dobrivoie Kerpenisan

SCRISOARE CĂTRE UN PRIETEN ȘI ÎNAPOI CĂTRE ȚARĂ – MANIFEST – regia: Cornel Mihalache

TIMEBOX – regia: Nora Agapi

SCURTMETRAJ:

(IN) RETURN – regia: Ioniță Iulia-Petronela

A LOVE STORY – regia: Andrei Olănescu

AFGANISTANII – regia: Adrian Silișteanu

ALGE – regia: Alma Buhagiar

AM UN CORP DE ÎMPRUMUT – regia: Carina Dasoveanu

AMERICA – regia: Horia Cucuta si George ve Gänæaard

AUTOGRAF – regia: Andrei A. Popescu

BAR MITZVAH – regia: Paul Berenstain

BILET DE IERTARE – regia: Alina Șerban

BLUE BOY – regia: Manuel Abramovich

CAMERA OBSCURĂ – regia: Andrei Olănescu

CAPRA CU TREI IEZI – regia: Victor Canache

CELED – regia: Anghel Damian

CONTRAINDICAȚII – regia: Lucia Chicoș

CUFĂRUL LUI EMINESCU – regia: Cristian Radu Nema, Mimis Ravanis

DESPRE CE NAIBA SĂ SCRIU? – regia: Matei Monoranu

DESPRE VIAȚĂ, IUBIRE, CHIFTELE ȘI TOT RESTUL… – regia: Carina Dasoveanu

DOINA – regia: Pavel Brăila

DUMNEZEU MAMA – regia: Mihai Ghiță

DUNGI – regia: Ioana-Cristina Costandache

EL IUBEȘTE OCHII MEI – regia: Enxhi Rista

EXTRASEZON – regia: Ioachim Stroe

FB – regia: Apostol Valentin Ionuț

FIRUL ROȘU – regia: Alexandra Fușcaș

HAI SĂ DANSĂM – regia: Theodor Ioniță

HAVANA CUBA – regia: Andrei Huțuleac

HELLEN – regia: Claudia Alexandru

INTERVIU – regia: Sorin Tănase

ÎNVIEREA DOMNULUI CONSTANTIN – regia: Cornel Brad

JOC! – regia: Andreea Vălean

LUMI PARALELE – regia: Andrei Tache Codreanu

MENS SANA – regia: Carina Dasoveanu

MUNCA NOASTRĂ CEA DE TOATE ZILELE – regia: Lucia Chicos

NECUNOSCUȚI – regia: Ioachim Stroe

NU E NIMENI ACASĂ – regia: Andrei Udișteanu

NU TRAGE PERDEAUA – regia: Andrei Florescu

OPINCI – regia: Anton Groves, Damian Groves

PATUL LUI PROCUST – regia: Andrian Împărățel

PENDULUM – regia: Ioana Mischie

PREA TÂRZIU – regia: Frunza Roland

PROASPĂT – regia: Elena Smîntînă

ROMANIAN TRADITION – regia: Pavel Bartoș

SILVIA – regia: Codrin Vasile

SPERANȚA – regia: Sandra Rad

SPRE NOAPTE – regia: Sergiu Zorger

TE DISTREZI? – regia: Flavia Negoescu, Cătălin Moise

TEMPTATION – regia: Laura Lăzărescu-Thois

THE POISON CHILD – regia: Mick Davis

TROFEUL TINEREȚII – regia: Răzvan Oprescu

TURNUL DIN PISA – regia: Bogdan Ilieșiu

ULTIMUL DRUM SPRE MARE – regia: Adi Voicu

ULTIMUL PREOT – regia: Alma Buhagiar

UNDEVA ÎN MOLDOVA – regia: Ligia Ciornei

VÂNĂTOARE DE HIPOPOTAMI ȘI CROCODIL – regia: Germain Kanda

WASHINGTON – regia: Gabriel Achim

