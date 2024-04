Premii de peste 30.000 de dolari pentru programatorii câștigători ai The Bucharest Hackathon

Peste de 200 de programatori experimentaţi sunt așteptați a fi prezenți în weekendul 13-14 aprilie, la cea de-a doua ediție a The Bucharest Hackathon, un eveniment care îşi propune să creeze cea mai mare comunitate de programatori din România, pasionaţi de tehnologie de ultimă generație.

The Bucharest Hackathon se va derula în week-end-ul 13-14 aprilie la Teatrul Odeon, Sala Studio din centrul Bucureştiului, iar participanții vor sta peste noapte la locaţie pentru a lucra la proiectele lor.

Hackathoanele sunt evenimente organizate pentru a aduna programatori, designeri și alte persoane interesate într-un mediu colaborativ pentru a dezvolta proiecte software într-un interval de timp limitat, de obicei între 24 și 72 de ore.

Programatorii participanți vor lucra în echipe formate din câte 2-4 membri și vor dezvolta proiecte software sau hardware care foloseşte tehnologiile blockchain, AI şi DevTools.

"Continuăm parteneriatul cu The Bucharest Hackathon, de data aceasta în calitate de partener principal. MultiversX oferă infrastructură robustă programatorilor care vor să-şi pună în practică ideile. S-a dovedit deja că există un potenţial uriaş din rândul participanţilor trecuţi, aşa că suntem încântaţi să vedem ce soluţii construiesc concurenţii din anul acesta folosindu-se de tehnologia pe care am dezvoltat-o. În plus, echipa MultiversX o să fie prezentă la eveniment pentru a mentora participanţii şi a contribui la îmbunătăţirea proiectelor şi, eventual, chiar a le aduce în ecosistemul nostru", a spus Daniel Şerb, VP of Business Development al MultiversX.