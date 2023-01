Premierul Republicii Moldova acuză Rusia că a invadat spațiul aerian al țării sale. Maia Sandu condamnă războiul brutal al forțelor ruse

Ministerul de Interne din Republica Moldova a anunțat că mai multe resturi de rachete au căzut pe teritoriul țării sale în după-amiaza zilei de sâmbătă. Guvernul moldovean a reacționat față de acest eveniment. Prim-ministrul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, a condamnat atacaurile Rusiei din Ucraina. Șeful Guvernului s-a arătat revoltată față de fragmentele de rachete găsite.

„Nu există nicio justificare politică, istorică și cu atât mai mult morală pentru uciderea civililor și atacarea infrastructurii care asigură supraviețuirea populației”, a spus Gavrilița. Prim-ministrul a continuat prin a spune că Rusia nu a respectat suveranitatea Moldovei. „Spațiul său aerian fiind astăzi din nou invadat și rămășițele unei rachete au fost găsite în apropierea localității Larga din raionul Briceni”.

Și președintele Maia Sandu a transmis un mesaj în legătură cu acest eveniment. Șeful statului a scris pe Twitter că războiul declanșat de Rusia în Ucraina are consecințe asupra țării sale. „Condamnăm cu tărie atacurile intense ale Rusiei de astăzi și suntem alături de cei care și-au pierdut cei dragi în Dnipro și peste. Pacea trebuie să prevaleze”, a mai adăugat Maia Sandu.

Russia’s brutal war against 🇺🇦directly impacts Moldova again. 🇲🇩border police found rocket fragments near Larga village in northern 🇲🇩. We strongly condemn today’s intensified attacks of Russia & stand with those who lost loved ones in Dnipro & across 🇺🇦. Peace must prevail. pic.twitter.com/JhlYNExoiG

— Maia Sandu (@sandumaiamd) January 14, 2023