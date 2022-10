Premierul Olandei a ajuns la Baza NATO de la Cincu. Alături de el, președintele Klaus Iohannis și prim-ministrul Nicolae Ciucă

Premierul Olandei, în vizită în România

Mark Rutte, aflat miercuri într-o vizită în țara noastră, a ajuns la baza NATO de la Cincu. Cei trei vor avea o întrevedere oficială, urmând să se întâlnească apoi cu militari dislocați la Cincu, precum cei din România, Olanda, Belgia și Franța.

La Centrul de instruire de la Cincu sunt prezenți și ambasadorii Olandei, Roelof Sander van Ees, al Franţei, Laurence Auer, şi al Belgiei, Philippe Henri Pierre Benoit.

Conform Ministerului Apărării Naţionale (MApN), Olanda are dislocaţi la Cincu 195 de militari, Franţa are un număr de 313, Belgia, un număr de 64 de militari, iar România are 57. În total sunt 629 de militari dislocaţi în Baza „Getica”.

După ora 17.00 vor avea loc declarații de presă susținute de premierul olandez Mark Rutte, de președintele Klaus Ioahhanis și de prim-ministrul Nicolae Ciucă, potrivit Agerpres.

Convoaie de tehnică militară din Franța sosesc în România

Începând cu sfârșitul lunii octombrie, pentru a completa mijloacele tehnice ale Grupului de luptă al NATO de la Cincu, vor sosi în România o companie de transportoare blindate și una de tancuri Leclerc ale Armatei Franței.

Potrivit MApN, deplasarea acestora se va face către Cincu atât pe calea ferată, cât și pe roți. „Batalionul francez dislocat în România, considerat vârful de lance (Spearhead) al Forței cu Nivel de Reacție Foarte Ridicat al NATO (VJTF), formează BGFP pe teritoriul național, integrând, pe bază rotațională, efective ale Belgiei și Țărilor de Jos”.

BGFP contribuie la creșterea cooperării militare a României cu Franța, și, implicit, la consolidarea securității spațiului euro-atlantic pe Flancul Estic, se arată într-un comunicat al MApN.

La începutul verii, și președintele francez Emmanuel Macron a făcut o vizită la baza de la Cincu. Vizita președintelui francez a avut loc la câteva zile de la Summitul București 9 și anterior Summitului NATO de la Madrid, programat în perioada 28-30 iunie.