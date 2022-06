Macron ar urma să vină în România. Președintele Franței se va întâlni cu militarii francezi de la baza Cincu

Președintele Franței, Emmanuel Macron, va veni săptămâna viitoare în România, susțin surse oficiale, într-o vizită în care se va întâlni cu soldații francezi care se află în țara noastră, precum și cu președintele României Klaus Iohannis.

Surse au declarat pentru digi24.ro., că președintele Macron va vizita şi baza de la Cincu, unde se află soldații francezi. Este a treia vizită pe care o face în România președintele Franței, prima de când Macron a fost reales pe 24 aprilie.

Macron se va întâlni și cu președintele Klaus Iohannis

Vizita președintelui francez are loc la câteva zile de la Summitul București 9, care va avea loc vineri, și anterior Summitului NATO de la Madrid, programat în perioada 28-30 iunie.

Grupul de luptă al NATO pe care Franța îl conduce va fi desfășurat la Cincu și are în prezent circa 800 de membri, dar pe viitor va crește la un efectiv de 1.000 de soldați, din mai multe țări NATO.

„Am fost mobilizat acum trei luni, la începutul lui martie, iar batalionul meu are acum în jur de 800 de militari, 500 sunt francezi, 300 belgieni. Am fost mobilizați la Constanța, la baza militară de la Kogălniceanu, iar acum am început mutarea la Cincu, unde grupul de luptă va fi desfășurat. Vor fi integrați soldați din mai multe state.

Acum sunt din Belgia, dar vor veni cu siguranță și din Olanda, iar cu timpul acest grup de luptă va integra și mai mulți soldați din exterior, astfel încât în final să ajungem la un efectiv de 1.000 de oameni”, spunea la sfârșitul lunii trecute colonelul Vincent Minguet, comandantul Grupului de luptă al NATO din România.

Franţa a desfăşurat în România un sistem de apărare sol-aer de ultimă generaţie

În România este constituit din luna mai Grupul de Luptă al NATO (Battle Group Forward Presence – BGFP) prin transformarea elementelor multinaționale aliate din cadrul Forței de Răspuns a NATO, dislocate în țara noastră. Grupul de Luptă este condus de Franța, țară care aduce în România și o componentă de apărare antiaeriană.

Forțele principale ale BGFP sunt dispuse în Centrul Național de Instruire Întrunită din Cincu, unde execută misiuni și activități de instrucție alături de structuri ale Armatei României”, potrivit Ministerului Apărării.