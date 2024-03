International Premierul gay al Irlandei, demisie în urma referendumului pentru familie: Motive personale și politice







Leo Varadkar a anunțat, miercuri, că va demisiona din funcția de prim-ministru. De asemenea, acesta este încă lider al partidului de guvernământ Fine Gael din Irlanda. Decizia sa vine la scurt timp după referendumul pentru familie și rolul femeii în societate.

Irlanda rămâne fără premier

După această decizie, în Irlanda nu vor fi declanșate alegeri generale. Premierul a a solicitat alegerea unui nou lider al partidului înaintea congresului anual al formațiunii Fine Gael, prevăzut pentru 6 aprilie. Ulterior, parlamentul urmează să voteze pentru ca persoana aleasă să devină premier după vacanța de Paște.

„Motivele pentru care demisionez sunt atât personale, cât și politice”, a declarat Varadkar.

Mesaj pentru simpatizanți

Actualul premier al Irlandei, în vârstă de 45 de ani, și-a anunțat demisia în cadrul unei conferințe organizate în fața clădirilor guvernamentale din Dublin. Acesta a subliniat că noii lideri ar putea lua decizii mai bune pentru cetățenii din Irlanda.

„Dar, după o analiză atentă și o reflecție interioră, cred că un nou prim-ministru și un nou lider vor fi mai bine plasați decât mine pentru a realiza acest lucru (reconfirmarea guvernului de coaliție, n.r)”, a adăugat el.

Schimbări pe scena politică din Irlanda

Actualul premier a precizat că nu are un plan pregătit pentru următoarea perioadă. Acesta subliniat că a avut ocazia de a petrece 20 de ani în serviciul public, 13 dintre aceștia incluzând atribuțiile sale din guvern.

„Nu am nimic altceva pregătit. Nu am nimic în minte. Nu am niciun plan personal sau politic definit. Am avut privilegiul de a fi în serviciul public timp de 20 de ani, dintre care 13 în guvern şi şapte în fruntea partidului meu din care majoritatea ca prim-ministru ale acestei ţări formidabile”, a adăugat Varadkar.

Sinn Fein, fostul braț politic al Armatei Republicane Irlandeze (IRA), a înregistrat un avans semnificativ față de Fine Gael, partidul în fruntea căruia se află premierul. Leo Varadkar a devenit premier în 2017, fiind primul şef de guvern gay într-un stat majoritar catolic.