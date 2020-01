Laureat al Premiului Israel pentru întreaga carieră și nominalizat la Premiul Nobel pentru literatură, dramaturgul, scenaristul, regizorul de teatru și film Ephraim Kishon (1924-2005) este recunoscut la nivel internațional drept unul dintre cei mai mari satiriști ai lumii.

Piesele sale Pull Out the Plug, the Water is Boiling; A Cat in the Bag; Oh, Oh, Juliet!, prezentate cu succes la Teatrul Habima și la Teatrul Cameri, din Tel Aviv, demonstrează că umorul și satira sunt universale. Comediile lui Kishon, jucate în lumea întreagă, de peste 60 de ani, abordează teme universale precum dragostea, căsătoria, religia, societatea.

O comedie clasică

Actul de căsătorie este considerată o comedie clasică, cu o carieră internațională. Montată la National Yiddish Theater Folksbiene din New York, și chiar ecranizată de regizorul israelian Menahem Golan, Actul de căsătorie oferă o privire în intimitatea cuplului Elimelech și Shifra.

După 30 de ani de căsnicie, protagoniștii își revizuiesc sentimentele și își caută pasiunea pierdută din tinerețe. Când logodnicul fiicei lor solicită să vadă actul de căsătorie al viitorilor socri, părinții nu-și amintesc să fi avut vreodată un act de căsătorie.

O văduvă voluptuoasă

Mai mult, în goana lor după găsirea acestui act important pentru viitorul fiicei lor, ei caută un singur martor la acea ceremonie demult uitată. Gluma se îngroașă pe măsură ce Shifra se răzvrătește împotriva tiraniei soțului ei și refuză să se recăsătorească cu el oficial. Elimelech meditează asupra posibilității de a-și reface viața alături de vecina lor, Yaffa Birnboim, o văduvă voluptuoasă și indiscretă. Oare o a doua nuntă va rezolva problemele acestui cuplu căsătorit?

Autor: Ephraim Kishon

Traducerea în limba română: Franz Auerbach

Regia: Dan Tudor

Scenografia: Vladimir Iuganu

Muzica: Vlaicu Golcea

Coregrafia: Florin Fieroiu

Gen: Comedie

Limba: Română

Durata: 90 minute (fără pauză)

Premieră: 1 & 2 februarie 2020, ora 19.00

Distribuție:

Elimelech (Berezowski) Ben Țur: Marius Călugărița

Șifra: Geni Brenda Vexler / Arabela Neazi

Ayala: Anka Levana

Buki: Veaceslav Grosu

Robert Knal: Darius Daradici

Yaffa Birnboim: Luana Stoica / Alina Tomi

