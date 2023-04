Premier League: Tottenham revine în fața lui Manchester United. Victorii în deplasare pentru Everton și Bournemouth

Tottenham-Manchester United 2-2, remiză și statistici. Noul antrenor, Ryan Mason își începe aventura la cârma lui Tottenham cu o remiză.

Antrenorul, care a preluat echipa de la Stellini, scoate un 2-2 cu Manchester United, dându-i antrenorului de la MU, Ten Hag, speranțe, la capătul unei curse echilibrate și intens disputate. De altfel cei de la Manchester United au început în forță, arătând că vor să plece cu toate cele trei puncte de la Tottenham. Astfel închid prima repriză în avantaj cu 2-0, datorită golurilor lui Sancho și Rashford.

Tottenham devine mai periculoasă în repriza a doua de două ori prin Perisic, oprit de paradele-miracol ale lui de Gea. În repriza a doua, Tottenham Spurs micșorează avantajul prin golul lui P. Porro, din minutul 56. Manchester United se aruncă din nou în atac și are imediat șansa de a înscrie al treilea gol cu Bruno Fernandes, lovind bara transversală.

După acest moment de pericol, gazdele revin în atac și cu zece minute înainte de final găsesc egalarea: Keane îl asistă pe Son, care în fața lui de Gea nu greșește. Son Heung-Min în 79’ aduce liniștea pe stadion. Manchester United rămâne pe locul patru, la două puncte minus față de Newcastle, cu șase puncte avans (și două meciuri mai puțin) față de Tottenham.

Premier League: Newcastle, avalanșă peste Everton

Frumusețea meciurilor din Premier League este dată și de rezultatele surpriză. Everton-Newcastle 1-4. Victorie în deplasare pentru Newcastle, care se impune pe terenul lui Everton cu un sec 4-1, grație dublei lui Wilson și a golurilor lui Joelinton și Murphy. Marcatori: C. Wilson , 28’ – Joelinton , 72’ – C. Wilson , 75’ – J. Murphy , 81’. Golul lui McNeil din minutul 80 este inutil. Oamenii lui Howe rămân pe locul trei, având un avans de două puncte față de Manchester United (dar cu un meci în plus).

Southampthon-Bournemouth 0-1. Victorie în deplasare și pentru Bornemouth, pe terenul lui Southampthon, la capătul unei partide disputate. Golul a fost marcat în minutul 50 de Marcus Tavernier (Bournemouth) un șut cu stângul din centrul careului în colțul din stânga jos. Pasa a venit din partea lui Dominic Solanke. Ché Adams (Southampton) a marcat în minutul 89, dar golul nu este validat după o analiză VAR.