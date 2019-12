West Side Story: este un viitor film musical romantic american, regizat și co-produs de Steven Spielberg, scenariu Tony Kushner. Joacă Ansel Elgort și Rachel Zegler și este o adaptare a musicalului de pe Broadway cu același nume de Arthur Laurents, Leonard Bernstein și Stephen Sondheim.

In the Heights: este un viitor film musical dramă, american, regizat de Jon M. Chu și scris de Quiara Alegría Hudes, bazat pe musicalul de pe Broadway cu același nume de Hudes și Lin-Manuel Miranda. Filmul îl are pe Anthony Ramos în rolul lui Usnavi.

Everybody’s Talking About Jamie: un alt viitor film dramă, un musical britanic-american, regizat de Jonathan Butterell dintr-un scenariu de Tom MacRae și Dan Gillespie Sells, bazat pe musicalul cu același nume. Îl joacă pe Max Harwood, Richard E. Grant, Sharon Horgan, Sarah Lancashire și Shobna Gulati

Prince of Cats: Warner Bros va distribui filmul care se bazează pe un roman grafic din 2012 reeditat, scris și ilustrat de Ron Wimberly. „Prințul pisicilor ”, descrisă drept „o continuare Romeo și Julieta, Shakespeare”, dar, povestea se concentrează pe Tybalt, fiul fratelui lui Lady Capulet, vărul lui Julieta, rivalul lui Romeo.

Annette este un viitor film musical regizat de Leos Carax (în debutul său în limba engleză) scris de Ron Mael și Russell Mael . Joacă Adam Driver și Marion Cotillard. Este postea unui comediant stand-up (Adam Driver) și a soției sale, o soprană de renume mondial (Marion Cotillard). Viața lor plină de farmec ia o întorsătură neașteptată atunci când se naște fiica lor Annette.

Te-ar putea interesa și: