Economie

Precizări ale Președintelui CCIR privind asocierea nefondată a numelui său cu o procedură judiciară în curs

Precizări ale Președintelui CCIR privind asocierea nefondată a numelui său cu o procedură judiciară în curs
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Din cuprinsul articolului

Precizări ale Președintelui CCIR privind asocierea nefondată a numelui său cu o procedură judiciară în curs:

Sunt nevoit să revin public, pentru că numele meu și al Camerei de Comerț și Industrie a României sunt asociate, zi de zi și fără niciun discernământ, cu o procedură judiciară aflată în desfășurare, privind activitatea societății Oil Terminal SA, companie controlată de statul român.

Așa cum am precizat de nenumărate ori în spațiul public, nici eu, nici Camera de Comerț și Industrie a României nu avem vreo legătură cu acest subiect.

Împotriva mea nu există nicio plângere penală și nu am nicio calitate procesuală în această anchetă sau în oricare alta. Nu am deținut și nu dețin vreo funcție în cadrul Oil Terminal și nu am fost implicat, în niciun fel, în activitatea acestei societăți.

Cu toate acestea, numele meu, precum și cel al CCIR, sunt târâte prin titluri și materiale de presă doar pentru că pot genera audiență. Aceasta nu mai este informare, ci asociere forțată.

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Camera de Comerț și Industrie a României nu este parte în această procedură, nu a avut relații contractuale cu Oil Terminal SA și nu desfășoară activități în domeniul operațiunilor portuare, vamale sau al comerțului cu produse petroliere.

Numele unei instituții private, construită prin muncă și rezultate, nu poate fi folosit drept decor pentru un subiect cu care nu are nimic în comun.

Am încredere deplină în justiție și respect prezumția de nevinovăție, care se aplică oricărui cetățean. Stabilirea faptelor este atributul exclusiv al autorităților, motiv pentru care nu voi comenta o procedură aflată în desfășurare. Îmi mențin disponibilitatea, exprimată deja public, de a sprijini aflarea adevărului.

Cer însă un lucru elementar: ca adevărul să fie respectat și în spațiul public, nu doar în sălile de judecată. Le solicit celor care scriu despre acest subiect să înceteze asocierile nefondate cu persoana mea și cu instituția pe care o conduc. Îmi rezerv dreptul de a-mi apăra numele și imaginea CCIR prin toate mijloacele legale.

Mihai Daraban

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României

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