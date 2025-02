Atenționare de călătorie în Italia. A fost activat planul de urgență, din cauza ploilor abundente

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis un avertisment cetățenilor români care sunt, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia. La începutul lunii februarie, mai multe regiunii ale țării sunt lovite de fenomene meteorologice nefavorabile, care pot pune în pericol siguranța oamenilor.

Potrivit MAE, precipitaţiile abundente din regiunea Toscana au generat inundaţii în Livorno, Prato, Pisa, Lucca şi zona de vest a Florenţei, iar numeroase râuri din regiune, precum Ombrone Pistoiese, Bisenzio, Pesa şi Era au depăşit cotele de alertă.

Astfel, autoritățile locale au pus în aplicare planurile de urgență și monitorizează atent evoluția situației. Autoritățile sugerază cetățenilor români să evite deplasările care nu sunt urgente în zonele afectate, să respecte urmeze indicațiile autorităților și să se informeze constant din surse oficiale despre condițiile meteorologice.

Pentru obținerea informațiilor în timp real, se recomandă consultarea paginii web a Departamentului Protecţiei Civile italiene: www.protezionecivile.gov.it.

Cetăţenii români pot cere nţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Bologna: +39 0515872120 şi +39 0515872209. Apelurile vor fi redirecționate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate, în regim de permanenţă, de către operatorii Call Center.

De asemenea, cetățenii care se află între situație specială, dificilă și urgentă pot apele la numărtul de urgență al oficiului consular: +39 3248035171.

În Italia, regiunile Toscana și Liguria au fost afectate în special de impactul Herminia. Străzile și pasajele subterane din Florența au fost scufundate din cauza inundațiilor rapide, în timp ce prăbușirea unui zid în Genova a determinat efectuarea căutărilor de urgență pentru a verifica dacă nimeni nu a fost prins dedesubt, a raportat La Repubblica.

O alunecare de teren a blocat drumul dintre Busalla și Mignanego, în timp ce serviciul italian de pompieri a raportat că mai multe vehicule au fost avariate. În Genova au fost amenajate adăposturi de urgență pentru locuitorii vulnerabili afectați de furtună.

În nordul regiunii Friuli-Venezia Giulia, autoritățile au raportat inundații în Carnia, cu case inundate și copaci smulși din rădăcini. Acoperișul unei case a fost smuls în Amaro, iar mai multe drumuri, inclusiv SR-PN 22, au fost închise din cauza alunecărilor de teren.

