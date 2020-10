O companie americană, LeoLabs, care supraveghează deşeurile spaţiale a emis o alertă de coliziune, după ce un satelit rusesc dezafectat se va apropia la o distanţă de 25 de metri de resturile unei rachete chinezeşti.

Întâlnirea va avea loc la 616 mile (991 kilometri) deasupra Oceanului Atlantic de Sud, chiar în largul coastei Antarcticii. Ultimele calcule ale LeoLabs stabilesc probabilitatea unei coliziuni cu peste 10% – un procent înfricoşător de mare, având în vedere că masa combinată a obiectelor este de aproximativ 2.800 kilograme și se vor țâșni unul către celălalt cu o viteză relativă de 52.950 km / h.

„Acest eveniment continuă să aibă un risc foarte ridicat și probabil va rămâne astfel până în clipa coliziunii”, a scris pe Twitter LeoLabs astăzi (14 octombrie).

Este vorba de satelitul de navigaţie Parus, lansat în 1989, între timp scos din uz, şi racheta ChangZheng-4C Y4, lansată în 2009. Compania americană Leo Labs, care supraveghează deşeurile spaţiale de la o staţie din Noua Zeelandă, a avertizat că ele două obiecte, care se deplasează cu mai mult de 27 de mii de kilometri pe oră şi cântăresc împreună circa trei tone, se vor intersecta deasupra Mării Weddell din Antarctica la o altitudine de 991 km.

Un astfel de eveniment de împrăștiere a resturilor nu ar fi fără precedent. În februarie 2009, de exemplu, satelitul operațional de comunicații Iridium 33 s-a ciocnit cu defunctul satelit militar rus Kosmos 2251.

O eventuală coliziune ar produce un număr imens de obiecte foarte mici care ar pluti necontrolat în jurul orbitei, riscând să provoace şi alte coliziuni ce ar putea afecta folosirea anumitor orbite de către viitorii sateliţi. Richard Easther, un profesor de fizică la Universitatea Auckland, a declarat pentru un ziar din Noua Zeelandă că o ciocnire ar fi foarte urâtă, lăsând o adevărată mizerie în jur. Inaugurată acum un an, staţia de supraveghere are capacitatea de a monitoriza 250.000 de obiecte, cu diametrul de până la 2 cm, informează space.com.

1/ This event continues to be very high risk and will likely stay this way through the time of closest approach. Our system generates new conjunction reports 6-8x per day on this event with new observation data each time. pic.twitter.com/d3tRbcV2P0

— LeoLabs, Inc. (@LeoLabs_Space) October 14, 2020