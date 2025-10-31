Economie

Poziția CCIR privind inițiativa legislativă de modificare a Legii nr. 31/1990

  • Maria Dima
  • 31 octombrie 2025, 14:35
Sursa foto: CCIR
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a luat act de inițiativa legislativă depusă la Senatul României privind modificarea Legii nr. 31/1990, care prevede, între altele, introducerea obligativității atestării actului constitutiv de către avocat, în orice situație, sau a legalizării de către notar sau atestării de avocat a oricărei hotărâri AGA în cadrul unei SRL sau SA, care are o cifră de afaceri peste 400.000 de lei/an.

CCIR își exprimă, astfel, îngrijorarea față de această inițiativă, care nu reprezintă decât o împovărare procedurală și financiară nejustificată pentru companii, în special pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii (IMM).

De asemenea, CCIR atrage atenția asupra faptului că această modificare legislativă contravine principiului simplificării procedurilor administrative și al debirocratizării mediului de afaceri, principii consacrate atât în legislația internă, cât și în dreptul european (Directivele (UE) 2017/1132 și 2019/1151 privind utilizarea instrumentelor digitale în dreptul societăților).

Se ignoră experiența practică acumulată de sistemul cameral

Nu în ultimul rând, CCIR constată că prin introducerea acestor obligativități se ignoră experiența practică acumulată de sistemul cameral care, potrivit legii, oferă asistență antreprenorilor pentru constituirea, modificarea și înregistrarea societăților.

CCIR, în exercitarea atribuțiilor sale prevăzute de Legea nr. 335/2007, își reafirmă disponibilitatea deplină de a colabora cu Parlamentul și Ministerul Justiției pentru identificarea unor soluții echilibrate care să asigure simplificarea mediului normativ pentru întreprinderi, reducerea costurilor administrative și consolidarea climatului de încredere în parteneriatele public-private.

Obiectivul final este protejarea mediului de afaceri de astfel de măsuri administrative disproporționate, care pot descuraja inițiativa antreprenorială și pot contraveni angajamentelor României privind dialogul social și reducerea birocrației.

 

