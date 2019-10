Fata lui Ion Țiriac, apariție de senzație!

Ioana, fiica milionarului român, a postat pe o rețea de socializare câteva poze în care apare în ipostaze fierbinți, fotografiile devenind la scurt timp virale.

Tânăra, în vârstă de 22 de ani, este o apariție discretă, ea locuind la Monte Carlo, anunță b1.ro/știri. Ioanei îi place foarte mult să călătorească și organizează foarte multe acțiuni cu scop caritabil, scrie Perfecte.ro Ioana are un frate pe care îl cheamă Karim și care are 24 de ani. Ion Țiriac are doi copii cu jurnalistă egipteană Sophie Ayad, pe care i-a ferit de aparițiile mediatice.

