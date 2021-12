Povestea unuia dintre cele mai mari miracole de Crăciun din istorie! Armistițiul care a înghețat o clipă Primul Război Mondial

E Crăciunul anului 1914, în Belgia, pe Frontul de Vest. Așa cum aveau să relateze soldații părtași la un armistițiu de neconceput, și „cerul s-a făcut mai albastru ca niciodată, iar stelele și luna au strălucit toată noaptea ca printr-un mare miracol”.

Noaptea din tranșee, străpunsă de un colind: „Stiiilleeee naaacht, heeil’ge nacht…”

Războiul începuse de câteva luni. Era un frig cumplit în tranșee. Soldații stăteau înfofoliți și încercau să găsească o brumă de speranță. Unii nu-și mai puteau ține armele în mâini. Se gândesc cu un dor nebun la cei dragi, rămași acasă, care se roagă pentru ei. Era ajunul Crăciunului și dintr-odată se aude din tabăra inamică, refrenul unui colind. „Stiiilleeee naaacht, heeil’ge nacht…”

Englezii au crezut evident că visează. Însă refrenul este imediat reluat. „Silent night, holly night/all is calm, all is bright”. Între cele două tranșee de pe frontul de vest exista o zonă a nimănui. Cele două tabere inamice sunt pe cale să fratenizeze. Deodată nu se mai aud mitralierele, ci doar colindele. Aceeași colindă în două limbi diferite.

În ziua de Crăciun brăduții au umplut tranșeele

În ziua de Crăciun miracolele continuă. Cele două tabere țin un serviciu funerar la comun, chiar între liniile tranșeelor. Rugăciunile pentru cei morți au fost ținute în limbile germană și engleză. Mai întâi în engleză, de către un preot aflat pe front, apoi de student teolog din tabăra germană.

La finalul slujbei comune în acel loc al nimănui, un comandant le urează tuturor Crăciun Fericit! Fiecare își îngroapă morții creștinește. Sunt sute de scrisori ale soldaților prezenți în tranșee rămase mărturii peste timp. Multe au fost publicate în ziare englezești chiar la începutul anului următor. Altele mult mai târziu. Unele sunt păstrate în muzeele de istorie.

Caporalul Leon Harris din batalionul 13, regimentul Londra (Kesington) le scrie părinților din Exeter. E de 8 săptămâni în luptă când îl prinde Crăciunul pe frontul de vest. „A fost cel mai frumos Crăciun pe care l-aș fi putut avea. Eram în tranșee în ajunul Crăciunului, iar pe seară s-a încetat focul. Apoi germanii au început să strige spre noi, urându-ne Crăciun Fericit, urcând din tranșeele lor sute de brăduleți cu candele aprinse.