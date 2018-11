Povestea cutremurăroare unei mame a cărui copil s-a infectat la Maternitatea Giulești. „După mine au mai venit la Alexandrescu mame cu bebeluși”

Părinții unui bebeluș infectat anunță că vor da în judecată Maternitatea Giulești și că vor solicita inclusiv daune morale. Micuțul a fost diagnosticat cu abces coapsa dreaptă (postvaccinal), confirmându-se, totodată, infectarea cu stafilococ. Mama nou-născutului, care între timp a fost și operat, sub anestezie totală, a făcut declarații cutremurătoare, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.





Iulia a devenit mămică pe 5 noiembrie, iar următoarele zile au fost un adevărat calvar pentru ea și micuț. Tânăra a povestit, cu lux de amănunte, pentru CANCAN.RO ce s-a întâmplat la Maternitatea Giulești și, ulterior, la Spitalul Grigore Alexandrescu.

“Copilul a fost născut pe 5 noiembrie și externat trei zile mai târziu. În timpul acesta am stat doar la maternitate, eu având acces la fiecare trei ore, pentru alăptat. Nu l-am văzut dezbrăcat decât miercuri, când am vorbit cu neonatologul. Avea niste bubițe, ca niște coșulețe.

Mi s-a spus că sunt de la căldură, pentru ca a stat înfășat. Acasă, bubițele s-au înmulțit, s-au făcut mai mari, și cu puroi. La controlul de șapte zile, mi s-a spus că nu e nimic grav și că trebuie să le șterg cu compresă sterilă și betadină, că trec singure.

În zilele următoare am văzut la piciorul drept, în locul unde a fost făcut vaccinul, o mare inflamație. Așa am ajuns la Grigore Alexandrescu. Unde a fost operat sub anestezie totală, a stat la terapie intensivă, urmează tratament cu antibiotice. Suntem în continuare pe secția de chirurgie. Eu nu am în corp acest stafilococ, mi-au fost luate probe din lapte, deci clar nu l-a luat de la mine.

Imediat după ce ne-am externat noi, o mămică din același salon s-a internat aici cu fetița, cu stafilococ auriu. Și încă vreo două de pe același etaj”, a spus Iulia, o tânără mămică al cărei micuț a fost infectat.

Diaspora nu renunță! Românii își vor țara înapoi de ziua ei! ”România MOARE prin cei lipsiţi de competenţă !

Pagina 1 din 1