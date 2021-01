Așa cum se dezvăluia în primul interviu pe care Zachary Quinto l-a acordat în exclusivitate pentru EVZ.ro la lansarea primului sezon, în 2019, noul „Nosferatu” nu are colți și nu bea sânge, însă este de departe cel mai înspăimântător vampir.

Copii răpiți, închiși într-o lume fantastică unde Crăciunul nu se termină niciodată și transformați într-o sursă de viață pentru înfiorătorul Charlie Manx, asta vom vedea și în sezonul 2. Dar continuă și lupta lui cu Vic McQueen (Ashleigh Cummings – The Goldfinch, Hounds of Love), care este și ea înzestrată cu puteri supranaturale – cea de a călători în timp și de a-l localiza pe Manx.

Luni, 4 ianuarie, primul episod al sezonului 2, pe AMC

Povestea devine și mai interesantă de la un episod la altul în sezonul 2, deoarece serialul face un salt în timp și ne arată desfășurarea evenimentelor cu opt ani mai târziu de la ultima întâlnire a lui Vic McQueen cu Charlie și mașina lui specială – așa cum probabil deja știți, există o un Rolls-Royce Wraith care face parte din toată această poveste supranaturală și care are rolul, ca și în cazul altor personaje din serial, de a fi un trăgaci pentru declanșarea magiei.

Vic, după cei opt ani scurși, apare mai matură, cu pielea plină de tatuaje, mai abătută și mai îndepărtată de lumea din care provenea. Asta pentru că femeia care poate și trebuie să-l învingă pe monstru nu mai este o adolescentă, ci mamă. Iar Manx este determinat să-i ia copilul.

Interviu EXCLUSIV pentru România cu Zachary Quinto despre cel mai controversat serial american

Actorul care îi dă viață lui Nosferatu, celebrul Zachary Quinto (2 iunie 1977 , Pittsburgh, Pennsylvania, SUA), a acordat un interviu publicației EVZ.ro, chiar pe platourile de filmare ale serialului fenomen. Cu o valoare estimată la peste 14 milioane de dolari și cu un palmares impresionant – Star Trek, Heroes, American Horror Story etc, Quinto consideră rolul lui Charlie „Nosferatu” Manx unul provocator din punct de vedere psihologic, interesant și fascinant.

EVZ: Zachary, ești din nou în rolul unui personaj malefic. Care fost primul tău gând când ai primit scenariul pentru NOS4A2?

Zachary Quinto: Am considerat că acest personaj este suficient de deosebit, iar cartea mi s-a părut foarte interesantă. E unic, e diferit față de ce am mai făcut și, de asemenea, transformările lui Charlie Manx sunt uluitoare. Această trecere în timp, realizată prin machiaj, e senzațională. A fost foarte interesant să explorez aceste transformări. Rolurile din horror-urile psihologice mă intrigă, sunt pe placul meu, sunt provocatoare și, de ce nu, nu foarte ușoare.

-Charlie Manx devine tot mai provocator din acest punct de vedere?

-Da, devine mai rău, mai urât. Când am acceptat acest rol, am stabilit de la bun început că povestea va dura 2 ani. Acest termen de finalizare vine cu o disperare e caracterului de a-și arăta toate trăsăturile. Într-adevăr devine mai agresiv și e foarte interesant să aflăm care-i va fi finalul. Se urmează narativul romanului și cred că s-a realizat o portretizare interesantă.

-Vom vedea același machiaj uluitor și în acest sezon?

-Acest sezon a fost mai puțin intens pe partea de machiaj. Știți că în primul sezon ne-am concentrat pe sublinierea ideii de transfer între tinerețe și bătrânețe. În acest sezon am pornit cu un machiaj extrem dar apoi am avut o perioadă lungă de aspect normal. Spre finalul sezonului revin la aspectul extrem al lui Charlie Manx, dar am apreciat pauza destul de lungă de la interminabilele ședințe de machiaj (râde). Cel mai extrem machiaj a durat patru ore.

– La final de sezon, ți-ar plăcea să iei ceva cu tine amintire? Din Star Trek (2009), unde l-ai interpretat pe Spock ai păstrat urechile ascuțite.

– Da! Mi-ar plăcea să iau Rolls Royce-ul, dar cred că ar observa asta (râde)! Urechile lui Spock sunt păstrate într-o cutie, într-un loc secret.

-Primul sezon a fost intens. În acest sezon se așază lucrurile sau?…

Sezonul doi e mult mai personal, se axează mai mult pe Vic, pentru că ea l-a ținut captiv opt ani. Totul se învârte în jurul ei și al familiei ei, a copilului. Psihologia e mult mai accentuată, situațiile ating corzi personale.



– Cum vezi Crăciunul în povestea asta?

– Am vorbit cu Joe Hill despre asta. Cred că acest tărâm al Crăciunului s-a născut din mintea lui Manx. Pentru el e un loc al fericirii. Totodată, dacă oamenii ar fi doar fericiți asta ar aduce o stare maniacă, deoarece nu există un contrast. Fericirea vieții este variația acestor stări- fericirea și tristețea, asta ne face să apreciem viața. Cred că asta a fost ideea din spatele acestui loc magic, dar și înfiorător.

AMC a decis de la bun început ca acest serial să se termine o dată cu povestea din romanul scris de talentatul Joe Hill, însă succesul pe care l-a obținut NOS4A2 în SUA și Europa ar putea aduce o continuare, la fel cum s-a întâmplat cu un alt serial de succes al AMC, The Walking Dead – continuat prin mai multe seriale derivate. Așadar, deși „în cărți” sunt prevăzute doar două sezoane, nu ar fi exclus să ne reîntâlnim cu Charlie Manx și după aceste 10 episoade fantastice.

Bazat pe cel mai bine vândut roman cu același nume al lui Joe Hill, NOS4A2 îl care ca producător executiv de showrunner-ul Jami O’Brien (Fear the Walking Dead, Hell on Wheels) și Hill. NOS4A2 este produs de AMC Studios în asociere cu Tornante Television. Din distribuție fac parte și Jahkara Smith, Olafur Darri Olafsson, Virginia Kull și Ebon Moss-Bachrach.

Zachary Quinto îl interpretează pe Charlie Manx, un nemuritor seducător care se hrănește din sufletele copiilor și apoi depozitează ce mai rămâne din ele în Christmasland, un sat de Crăciun înghețat și ciudat din imaginația lui Manx, în care este Crăciun în fiecare zi și nefericirea este interzisă prin lege. Însă Manx își găsește întreaga lume amenințată când o tânără din New England (Cummings) descoperă că este înzestrată cu un dar periculos.

Ashleigh Cummings (The Goldfinch, Hounds of Love) joacă rolul lui Vic McQueen, o tânără artistă din clasa muncitoare, a cărei creativitate dă naștere unei abilități supranaturale de a-l putea localiza pe Charlie Manx. Vic nu este foarte sociabilă, însă compensează prin curajul, umorul, stăruința și determinarea sa. Se străduiește să îl învingă pe Manx și să-i salveze victimele, fără să-și piardă mințile sau să devină ea însăși o victimă.