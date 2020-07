Imaginile cu șoferul de autobuz, agresat de polițiștii locali, au apărut în cursul zilei de joi, postate de martorii incidentului. Mai mulți polițiști locali au năvălit în autobuz și l-au umflat pe bărbatul de 60 de ani sub pretextul că nu purta mască, în condițiile în care nici ei nu respectau măsurile de protecție.

După incident, șeful Serviciului Ordine Publică și Evidența Persoanei, Benone Tocilă, și-a prezentat demisia din funcție, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Locale Bacău.

De asemenea, o comisie de anchetă organizată la nivelul instituției a demarat proccedurile de cercetare a polițiștilor implicați în incident, urmând să stabilească vinovății și măsuri de sancțiune pentru cei implicați.

Povestea șoferului încătușat

La câteva ore după incident, când spiritele s-au liniștit, bărbatul, pe numele său Costel Olaru, a povestit incidentul scandalos căruia i-a picat victimă, acuzând un abuz din partea poliției locale. În opinia sa, a fost încătușat nu neapărat din cauza măștii ci pentru că a intrat într-o dispute verbală cu un agent de circulație.

„Eram în mers cu autobuzul pe care îl conduceam, iar pe partea opusă se afla domnul agent de la circulație care oprise o cifă care trecuse podul restricționat de 3,5 t. Eu neavând ce face am zis «Lasă-l domne, dă-i pace! Ce mare scofală a făcut? Îl amendezi că a trecut podul?» Nu avem timp să detaliez niște aspecte legate de acest pod și alt pod care a avut restricții și care s-a ridicat în urma unor presiuni”, a povestit bărbatul de unde a pornit incidentul.

Omul a povestit că după ce a trecut de autogară a observat că este urmărit de o mașină a poliției locale care mergea cu girofarurile pornite. Potrivit spuselor sale, a fost urmărit până într-o stație, unde a oprit. Polițiștii au așteptat până au coborât/urcat călătorii, după care au intervenit foarte agresivi cerându-i actele de identitate.

„(…) s-a urcat domnul acesta agent de poliție și pe un ton foarte recalcitrant, foarte agresiv, mi-a spus să îi prezint buletinul de identitate. La care eu am replicat foarte respectuos «domnule spuneți-mi pentru ce să vă prezint buletinul și îl prezint, dar eu am un grafic de circulație și trebuie să îl respect. Dacă aveți ceva cu mine să mergeți la capăt pentru că eu știu motivul». Ăsta a fost singurul motiv, ce i-am zis pe geam”, a mai povestit Costel Olaru.

Umflat și dus la secție

Potrivit relatării sale, până a ajuns autobuzul în următoarea stație, polițiștii au chemat ajutoare, alte cinci echipaje, prin stația de emisie recepție și l-au încătușat. Incidentul a fost filmat de mai mulți martori care s-au declarat de acord că a fost vorba de un abuz din patea polițiștilor:

„Am zis: domne, dar stați un pic, vă rog frumos. Eu nu am făcut nimic. Nu am greșit cu nimic, nu am greșit regulile de circulație pentru ce mă legitimați? Eu sunt în timpul serviciului, dacă vreți să aflați date despre mine puteți da telefon la societate. În primă fază nu mi-au spus nimic. Au venit domnii de la intervenție fără mască, fără nimic, mi-au pus cătușele, pe scaun la volan, mi-au căzut ochelarii de la ochi. Nici acum nu pot să îndoi încheieturile la mâini de la cătușe”.

În ciuda protestelor, Costel Olaru a fost dus la secție, încătușat, fără să i se spună motivul pentru care a fost ridicat din mașină. Ba mai mult, cu toate că acuza o stare de rău, polițiștii locali au refuzat să-i dea un pahar de apă ca să se hidrateze.

„Se întrebau unul pe altul care e cheia de la cătușe. Asta nu e, asta nu dar care sunt cătușele? Stai că nu e cheia asta, stai că nu e asta. În stresul ăla mai degrabă muream, a mai povestit șoferul.