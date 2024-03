Social Povestea îngrozitoare a părinților din Prahova care și-au ucis fetița cu apă clocotită







În urma dezvăluirilor recente, povestea părinților din Prahova care au ucis fetița cu apă clocotită a devenit și mai șocantă pentru public. Noile detalii scoase la lumină aduc o perspectivă și mai sumbră asupra cazului, subliniind gravitatea și brutalitatea actului comis de părinți.

Au fost dezvăluite noi informații șocante din dosarul celor doi părinți din Prahova, condamnați la peste 20 de ani de închisoare pentru uciderea cu apă clocotită a uneia dintre fetițele lor, care avea mai puțin de trei ani.

Ce plan au avut părinții din Prahova

Conform detaliilor din referatul procurorilor, care au fost obținute de jurnaliștii de la ziare.com, temperatura apei din boiler fusese setată la 120 de grade Celsius, iar copilul fusese ținut sub apă fierbinte timp de minute.

Anchetatorii susțin că cei doi soți, Horia și Diana Mihai, și-au planificat meticulos strategia pentru a evita condamnarea, dar toate aceste planuri au fost distruse de bunica paternă.

Scenariul era ca mama să-și asume întreaga vină, sperând să primească o pedeapsă mai ușoară din cauza problemelor psihice pe care le are.

Dialogurile incriminatoare

Sursa menționată anterior a publicat și o parte a discuțiilor dintre cei doi soți. Dialogurile dintre cei doi i-a determinat pe judecători să de la o pedeapsă și mai aspră.

„Vezi dacă te întreabă de ce n-am sunat la salvare, chestii, îi spui: nu domne... poate îşi revine, așteptăm dimineața când mergea soţul să..”/ “Dacă întreabă de poligraf: nu!”/ “Îi spui că ai probleme de sănătate şi faci... psihiatru” / “O să te întrebe: ai stat toată noaptea lângă ea: da!”/ “Dacă te întrebă dacă vrei să fii testată de medic psihiatru, spui: da. Da nu testu poligraf”.

Diana Mihai a fost înregistrată în momentul în care îi reproșa soțului că nu a declarat ce trebuia la audieri:

“Eu ţi-am spus să spui că eu am bagat-o în cadă. Eu vorbesc una cu tine, tu faci alta. Mie îmi pasă”/ “Eu am scris una, tu ai scris alta. Lasă-mă dracu că mă bagaţi… până în gât pe mine în belele. Din cauză că aţi spus numai prostii şi tu şi mă-ta”/

Băbatul din Prahova: „Eu am altă scăpare”

„Eu am zis că eu am dormit cu ea, că eu, eu! Fir-aş a dracu să fiu! M-am băgat până în gât şi voi mă băgaţi şi mai rău. I-am spus că eu am dormit cu ea, am spălat-o, eu… şi tu ai spus că tu ai băgat-o ca să-mi iei apărarea, că mi-a fost rău… Voi m-aţi băgat dă mă mai scoate, nici dracu nu mă mai scoate”/ “Eu am luat vina aspura mea ca să scapi tu şi faci numai…..”/“Eu îi spun că am băgat-o eu, dacă o crede, dacă nu crede asta e…..”

“Să vezi cum intru eu la puşcărie, că voi nu spuneţi ce trebuie să spuneţi. Şi mă-ta la fel. Tu măcar, hai, că ai spus ce ai spus în declaraţie… da mă-ta m-a… pe mine şi pă tine de n-o să mai ieşim de acolo… Pe tine te scot altfel. Pă tine pot să te scot, îi spun că ai spus aşa ca să îmi iei apărarea, că eu am crize epileptice şi pot să confirme chestia asta”

„Eu vreau să te scot, dar nu știu dacă pot. Să te scot, să spun că eu am băgat-o. Şi nu m-am dus cu ea că nu am putut. Mi s-a făcut rău”/ “Mi-e frică. Nu vreau să spun că tu ai băgat-o.

Mi-e frică pentru tine, nu pentru mine. Pentru mine nu mi-e frică. Că dacă e să-mi facă ceva, eu am altă scăpare. Tu n-ai scăpare. La mine pot să-i zic că am depresie puternică. Şi aşa cred că am ceva.”/ “Eu dacă declar ce ai spus tu, o să zică, păi da, dar uite nu coincide nici cu prima nici cu a doua. Care mințiți din voi? Eu ce fac...”, este parte a dialogului care i-a incriminat și mai mult pe cei doi soți.

Planurile părinților din Prahova, date peste cap

Practic, aceste mărturii nu au coincis, motiv pentru care judecătorii au decis să adune mai multe dovezi prin interceptarea apelurilor dintre părinți. Astfel, autoritățile au descoperit planul elaborat de cei doi părinți din Prahova, ceea ce a dus la condamnarea lor inițială la 20-22 de ani de închisoare.

De asemenea, bunica paternă a fost condamnată la 8 luni de detenție în prima instanță.

Părinții au contestat verdictul, iar decizia finală va fi pronunțată pe 4 aprilie, când aceștia vor afla durata exactă a pedepsei pe care o vor executa.