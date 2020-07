Totul a început cu o vacanţă

Despre această poveste şi tupeul uluitor al escrocului, unul dintre cei al cărui nume a fost folosit drept momeală, jurnalista Mara Bănică, ne-a declarat în exclusivitate:

„Era vară şi emisiunea intrase de câteva zile în vacanţă. Deci, nici eu nu mai eram pe post, să mă vadă lumea. Am plecat şi eu în vacanţă. Urma să ajung în America de Sud, în Republica Dominicană. Cu o zi înainte de plecare am postat pe paginea mea de facebook câteva fotografii cu mine şi cu bagajele făcute, însoţite de informaţia că voi pleca din ţară. Drumul avea o escală de vreo patru ore la Paris. Ce să fac până când decolam din nou? M-am uitat pe facebook. Era să pic de pe scaun.

Pagina mea era plină de lumânări aprinse şi de mesaje de compasiune sau de încurajare, gen:”Te rugăm, nu pleca, suflet frumos”. Alarmată, mi-am sunat mai întâi părinţii, ca să-i liniştesc, după care am încercat să aflu ce se întâmplase. Nu a fost greu. Cineva deschisese pe reţeaua de socializare o pagină cu numele meu, în care pusese o fotografie cu mine de pe vremea când fusese internată în spital. Sub ea era un text, în care spuneam că am avut un accident şi că îi rog pe oameni să mă ajute cu bani să trec peste momentul greu. Se dădea, desigur, şi un număr de cont.

Imediat am scris pe facebook-ul meu despre această minciună, am pus o fotografie cu mine, bun-întreagă de pe aeroportul din Paris şi am îndemnat oamenii nu numai să nu mai depună bani în acel cont fals, dar să şi reclame la poliţie cele întâmplate. Când m-am întors din vacanţă, au venit la mine doi poliţişti de la secţia de care aparţin şi mi-au adus un chestionar, cu câteva întrebări, din partea procurorilor din Oradea. Individul care escrocase oamenii în numele meu, fusese între timp identificat.

Înşelaţii, citind ce am scris pe pagina mea de socializare, chiar s-au adresat poliţiei. Oricum, dincolo de escrocherie, vreau să vă spun că am fost mişcată de solidaitatea fanilor. Din câte am aflat de la anchetatori, în câteva ore se strânseseră cam 7.000 de lei în contul fals. Dar nu suma contează. Eu le mulţumesc pentru că au artătat, chiar dacă păcăliţi de un infractor, că le pasă de mine”.

Daniel Ionaşcu a aflat de escrocherie când era în direct

Dacă Mara Bănică a aflat între două avioane despre escrocherie, avocatul Daniel Ionaşcu, colegul ei de platou la „Acces direct”, a fost şi mai surprins. A aflat în direct de la un telespectator că acesta donase bani în contul deschis de el pentru a fi ajutat.

„Eram chiar în emisiune. Mai întâi am crezut că este o glumă. Una foarte proastă, ce-i drept, dar totuşi glumă. Se mai spunea că în acel cont, donase şi Gigi Becali 20.000 de euro. Imediat ce am ieşit din direct, mai întâi l-am sunat pe Gigi Becali. Credeam în continuare, sau mai degrabă speram, să fie totuşi o glumă proastă. Nu era. Domnul Becali mi-a spus că nu a donat niciodată nici un ban pentru mine şi că niciodată eu nu îi solicitasem aşa ceva. Atunci am făcut cercetări şi am aflat că există pe reţelele de socializare un cont pe numele meu, în care solicitam bani pentru a fi ajutat… chiar nu-mi mai amintesc pentru ce. Ce-i trecuse prin minte infractorului. Pusese şi numele lui Gigi Becali şi donaţia sa ca să fie mai credibil.

Apoi am aflat că poliţia fusese deja sesizată. Că şi Mara Bănică păţise la fel. Vreau să fac o precizare. Eu nici în calitate de avocat nu iau banii direct de la client. Ci numai cu factură şi chitanţă, prin bancă. Dacă sunt solicitat la cabinet, clientul primeşte o notificare în care i se spune cât costă asistenţa juridică. Dacă este de acord cu suma, i se eliberează o factură, cu datele cabinetului, cu care merge la bancă şi achită. Aşa că rog pe toţi cei cărora li se pretind bani în numele meu, să anunţe imediat poliţia. Să ştie că eu nu am nici un amestec, iar cel care le cere este un escroc” – ne-a declarat în esxclusivitate avocatul Daniel Ionaşcu.

Escrocul este din Oradea şi a fost condamnat

Nici „directorul” „Acces direct”, de fapt redactor-şef este funcţia oficială, Cristian Lupu, nu scăpat ca funcţia lui să nu fie folosit de escroc.

„Îi rog pe toţi cei cărora li se cer bani sau obiecte pentru rezolvarea unor cazuri sociale pe care le prezentăm în emisiunea noastră, să nu doneze nimic persoanelor particulare care pretind acest lucru. Să ia imediat legătura cu noi, cu redacţia. Emisiunea noastră nu primeşte nici un fel de donaţii, de la nimeni. Nici în bani, nici obiecte. Pentru cei care vor să ajute pe cei nevoiaşi prezentaţi de noi, există o procedură strictă, care nu implică pe cei din redacţie. Evident că nu v-o pot dezvălui, pentru că altfel aş inspira şi alţi escroci. Dar, repet, nu daţi bani celor care vi-i pretind în numele „Acces direct”. Nu sunt decât nişte escroci care nu au legătură cu noi. Sau, cel mult, pot fi subiecte în emisiunile noastre”- ne-a declarat Cristian Lupu, şeful de la „Acces direct”.

Infractorul care a comis această escrocherie este din Oradea, a fost judecat şi condamnat la sfârşitul săptămânii trecute la un an şi jumătate de închisoare.