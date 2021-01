Povestea incredibilă a bărbatului care a găsit coiful de 400.000 de euro în râu. Statul nu mai vrea să-i dea nici un ban

Bărbatul din județul Iași care a găsit coiful de 400.000 de euro în râu, riscă să aibă dosar penal pentru că nu a declarat bunul în 72 de ore.

Răsturnare de situație în cazul coifului vechi de 2.500 de ani descoperit de un ieșean în râul Siret! Bărbatul a crezut că a dat lovitura atunci când a găsit coiful de războinic vechi. De la extaz, a trecut însă rapid la agonie, după ce a realizat nu doar că nu va primi niciun ban, ci ar putea să meargă și la închisoare.

Ce s-a întâmplat, de fapt, cu coiful de 400.000 de euro descoperit de un ieșean

Specialiștii spun că descoperirea făcută de ieșean ar valora undeva la 400 de mii de euro. Bărbatul a calculat imediat că ar trebui să primească cel puțin 100 de mii de euro. Nu mică i-a fost însă mirarea atunci când a aflat că nu va vedea nici măcar un leu.

Povestea incredibilă a lui Radu Z., fermier de 51 de ani, din comuna A.I. Cuza, din județul Iași. Acesta le-a spus jurnaliștilor de la Ziarul de Iași că a descoperit coiful din bronz al unui război antic în urmă cu 3 ani, la scăldat, în Siret, scrie Impact.

Cum reușesc autoritățile să nu îi mai dea bărbatului niciun ban

Bărbatul susține că imediat s-a dus atunci cu coiful respectiv la postul de Poliție, unde le-a spus totul oamenilor legii. Aceștia însă nu au știut unde să-l îndrume, așa că bărbatul a luat coiful și l-a dus acasă, unde l-a depozitat în pod.

”Am găsit coiful pe la ora 14, apoi în jur de ora 15 am mers la postul de poliţie. Am arătat şefului de post ce am găsit. Acesta mi-a spus că nu nu ştie ce este. I-am dat idea că aş putea duce coiful la muzeul de la Ruginoasa, poate iau vreo răsplată pe el… Ştiam că statul îţi oferă ceva dacă găseşti un lucru de valoare, istoric. Mi-a spus că nu ştie ce să zică. Drept urmare, am dus coiful acasă. L-am pus în pod”, a declarat fermierul pentru sursa citată.

Bărbatul este acuzat abia acum că a ascuns bunul și nu a anunțat autoritățile. Iar pentru acest motiv nu va primi niciun ban și se va alege și cu un dosar penal.

”Avea obligaţia de a declara bunul găsit în 72 de ore. Aşa prevede legislaţia. Artefactul a fost găsit în urma unei autosesizări a Poliţiei Patrimoniu din Neamţ”, a declarat comisarul Vitalie Josanu, din cadrul IPJ Neamţ.