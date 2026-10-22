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Povestea generalului Ioan Sîrbu, de la un sat din Gorj la New York, prezentată într-o carte semnată de Bogdan-Ion Jelea

Povestea generalului Ioan Sîrbu, de la un sat din Gorj la New York, prezentată într-o carte semnată de Bogdan-Ion Jelea
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Din cuprinsul articolului

Volumul „De la Piscuri la New York și înapoi: Anatomia unui destin”, semnat de Bogdan-Ion Jelea în dialog cu generalul-maior medic dr. Ioan Sîrbu, a fost lansat joi, 22 octombrie, la Biblioteca Academiei Române.

Cartea urmărește parcursul lui Ioan Sîrbu

Evenimentul a reunit reprezentanți ai mediului academic, politic, medical, militar și jurnalistic, iar sala în care a avut loc prezentarea a fost arhiplină.

Cartea urmărește parcursul lui Ioan Sîrbu, născut într-o familie modestă din satul Piscuri, comuna Plopșoru, județul Gorj, și devenit medic recunoscut internațional, profesor universitar și general-maior.

Volumul reconstituie experiențele sale de-a lungul ultimelor șapte decenii și schimbările prin care a trecut România în această perioadă.

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Bursă la New York University

La 14 ani, Sîrbu a plecat de acasă pentru a-și construi un viitor profesional. A lucrat ca strungar, apoi a devenit subofițer sanitar la Spitalul Militar Central.

Și-a continuat studiile la seral, a fost admis la Medicină din a treia încercare și a început facultatea la vârsta de 33 de ani, pe care a absolvit-o cu media zece.

Ulterior, a obținut o bursă la New York University, în Statele Unite, unde a studiat alături de profesorul Leonard Linkow, cunoscut pentru contribuțiile sale în implantologie. Deși ar fi putut rămâne în America, Sîrbu s-a întors în România, unde a contribuit la dezvoltarea specializării.

Cartea „De la Piscuri la New York și înapoi: Anatomia unui destin”, publicată de editura Oscar Print

La eveniment, Silviu Predoiu a evidențiat drumul parcurs de medic, de la condițiile modeste ale copilăriei până la recunoașterea profesională internațională. Teodor Atanasiu a vorbit despre activitatea lui Sîrbu la conducerea Spitalului Militar Central și despre reformele promovate în instituție.

Profesorul Andrei Țăranu a subliniat că biografia reflectă și transformările sociale și politice ale României din ultimele șapte decenii.

Cartea este publicată de editura Oscar Print și reprezintă a treia apariție editorială a lui Bogdan-Ion Jelea, după volumele dedicate lui Constantin Bălăceanu-Stolnici și populismului național românesc.

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