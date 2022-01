Povestea de dragoste s-a sfârșit. Alex Bodi și Daria Radionova aleg să meargă pe drumuri separate

Alex Bodi și Daria Radionova nu mai formează un cuplu – este concluzia urmăritorilor celor două vedete. Toate pozele de pe platformele de socializare ale lui Bodi și ale rusoaicei au fost șterse și, mai mult decât atât, foștii iubiți au recurs la un gest cu adevărat tulburător pentru admiratorii lor.

Firul de dragoste s-a rupt, chiar și după o a doua șansă

Alex Bodi și Daria Radionova și-au dat unfollow reciproc pe rețelele de socializare, ceea ce înseamnă că niciunul dintre ei nu mai este interesat de activitatea online a celuilalt. Cel puțin, aceasta ar fi prima impresie pe care o lasă vedetele.

Un alt detaliu ce a pus pe gânduri internauții este faptul că Alex Bodi a petrecut singur câteva zile în Bahamas. În nicio postare de-a sa – fotografie sau material video – nu a fost surprinsă frumoasa rusoaică. Ba mai mult, în timp ce afaceristul român se relaxa, Daria Radionova lăsa de înțeles pe contul său de Instagram că se află în Londra, departe de bărbatul care i-a furat inima.

Dacă e o ceartă care îi va face mai puternici pe cei doi parteneri sau dacă e o despărțire definitivă rămâne de văzut.

De ce s-au despărțit, prima dată, Alex Bodi și Daria Radionova

Cert este că, în trecut, Alex Bodi și Daria Radionova au mai trecut prin astfel de momente, cei doi fiind despărțiți pentru o perioadă de nouă luni de zile, după o relație ce a părut destul de tumultoasă. La acea vreme, rusoaica a dezvăluit că motivul din cauza căruia s-au despărțit a fost faptul că, de când a plecat în Londra, nu a postat nicio imagine cu iubitul ei.

Alex Bodi ar fi fost extrem de deranjat de acest gest și a considerat că aceasta a fost o metodă a rusoaicei de „a se da” burlăciță pentru a stârni atenția altor bărbați.

„Am vrut doar să clarific această situație. Da, ne-am despărțit și se pare că motivul este că eu sunt rea. Am fost acuzată că, de când am plecat la Londra, nu am purtat inelul, nu am postat poze pentru el, nu l-am etichetat în videoclipuri și am avut timp să-mi postez mașina, mâncarea și pisicile, dar nu am avut timp să postez nimic pentru el”, a spus, la acea vreme, Daria Radionova.