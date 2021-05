Totul s-a petrecut fulgerător. Martorii au declarat pentru La Repubblica și ANSA.it că au văzut cabina mișcându-se repede și apoi, de la înălțimea stâlpului, s-a rostogolit și a fost aruncată”. Telecabina a căzut în zona superioară a versantului, pe o pantă foarte abruptă, ceea ce a îngreunat operațiunile de salvare.

Dacă într-o primă fază victimele nu fuseseră identificate, autoritățile italiene au făcut publice aseară, târziu, câteva nume. Poveștile sunt cutremurătoare.

O întreagă familie israeliană a pierit în cumplitul accident

Amit Biran venise la Milano să studieze medicina, împreună cu soția, Tal Peleg, în vârstă de 27 de ani și copilul lor, Tom, în vârstă de 2 ani. Amit insistase ca părinții lui, care trăiau în Tel-Aviv să li se alăture în Italia în acestă perioadă dificilă a atacurilor Hamas, să petreacă timpul cu ei, să fie în siguranță departe de bombardamente. Barbara Konisky Cohen, 71 de ani și Tshak Cohen, 83 de ani sosiseră în însorita Italie în urmă cu câteva zile. Pentru că era o duminică frumoasă, programaseră o excursie la munte. Se aflau cu toții în telecabina morții. O călătorie într-o zi cu soare și pace, departe de rachete și lupte, care s-a încheiat din cauza unui cablu care s-a rupt.

Logodnicii care abia se mutaseră împreună

Voiau să-și petreacă viața împreună, dar nu au mai apucat. Au murit împreună, în telecabina prăbușiă. Silvia Malnati, 27 de ani și Alessandro Merlo, cu doi ani mai în vârstă, absolvent de medicină. Își părăsiseră casele din via Rovereto și via Pergine în urmă cu două luni pentru a se muta împreună în cartierul San Fermo din Varese, într-un apartament situat chiar în imobilul unde locuiau părinții lui Alessandro. Aceștia au fost șocați de tragedie, asemeni tuturor vecinilor din bloc. „Sunt anihilat, erau copii foarte dragi”, a declarat unul dintre ei pentru jurnaliștii de la La Repubblica. Iar o altă vecină și-a amintit că s-a întîlnit cu Silvia chiar înainte ca tinerii să plece în vacanță, la munte. „Ea era mereu veselă și cu zâmbetul pe buze, am văzut-o acum trei zile și mi-a spus„ Bună, Rosa, ce mai faci? ”. Au plecat în vacanță, abia așteptam să se întoarcă să ne povestească, a mai spus femeia.

Ultimul mesaj către sora ei: ”Urcăm spre telecabină”

Angelo Gasparro, în vârstă de 45 de ani, și Roberta Pistolato, în vârstă de 40 de ani, alte două victime din telecabină, se aflau de câteva zile în vacanță la munte. Ea devenise de curând medic – în septembrie anul trecut și era angrenată în campania de vaccinare. Dorise să-și sărbătoarescă ziua de naștere – cifră rotundă – pe Mottarone, cu partenerul de viață și prietenii. De ziua ei, chiar în preziua tragediei, postase pe Facebook o poză cu familia, însoțită de un mesaj: că se simte mulțumită și mândră. Ieri, cu puțin înainte de ora 12, îi trimisese un mesaj surorii sale: „Urcăm la telecabină”. Apoi s-a așternut tăcerea.