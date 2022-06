Povestea celei mai fotografiate și urmărite bănci din România. Influencerii fac coadă

La finele săptămânii trecute într-un colț al Pieței Unirii din Timișoara a apărut o bancă cum nu s-a mai văzut. E mare, are o formă organică, și e construită din „felii” de lemn, legate între ele cu metal, care generează o formă cu goluri și rotunjimi care te îmbie să te așezi. Copiii se pot strecura prin golurile – tunele ale băncii, spre marea lor bucurie. Părinții sunt liniștiți că micuții nu mai aleargă prin piață, și stau lângă ei bucurându-se de noua „jucărie” urbană.

Banca – fenomen. De duminică toată Timișoara vorbește despre ea

Cu forma ei neobișnuită, banca din Piața Unirii, cel mai nou obiect de mobilier urban al orașului, este opera unui tânăr arhitect cu viziune, care s-a „jucat” pe calculator pentru acest proiect, Octavian Proșteanu, în vârstă de 30 de ani, și al unui antreprenor care a știut să vadă dincolo de viziune, Lucian Perescu. Îi prezentăm „la pachet”, pentru că unul a avut ideea, celălalt i-a dat șansa să o materializeze. Rezultatul se vede. Timișorenii sunt cuceriți.

Imaginile cu banca s-au viralizat, începând de duminică, după ce un creator de conținut a postat, sub numele Best of Timișoara, imagini cu minunata bancă și, pe scurt, povestea ei, pe rețelele sociale. Clipul a strâns zeci de mii de vizualizări în 24 de ore, sute de distribuiri, mii de comentarii, exclusiv pozitive. Luni, deja lumea se întreba: „Ai văzut banca?” sau „Mergem să ne fotografiem pe bancă?”. Marți, numărul vizualizărilor clipului a trecut bine de 100.000, iar comentariile pozitive se pot număra cu miile. Banca lui Octavian Proștean a devenit un reper al orașului, în timp record.

Banca este o instalație de design parametric

Banca din Piața Unirii are o formă greu de descris și nu poate fi încadrată într-o formă anume. E o structură / instalație cu formă organică, și care a fost proiectată folosind designul digital. Conform arhitectului, este vorba de design parametric.

Designul parametric este un curent nou în arhitectură, care se bazează pe algoritmi de design digital. Putem vorbi de o fuziune între arhitectură și programare, ceea ce ajută la dezvoltarea unor geometrii noi, a mai explicat arhitectul Octavian Proșteanu. Fiind o metodă bazată pe algoritmi care îmbină intenția de proiectare cu rezultatul proiectării, proiectarea parametrică a fost cea mai dezbătută abordare de proiectare în rândul arhitecților. Atrage atenția aproape tuturor prin formarea unor geometrii și structuri complicate prin interacțiunea elementelor.

„Lucrarea aceasta e un manifest pentru promovarea designului parametric. E gândită ca un loc de relaxare, dar nu e vorba doar de funcţionalitate sută la sută, ci şi de frumuseţe şi de estestică”, a mai declarat arhitectul Octavian Proştean, pentru Evenimentul Zilei. Banca, lungă de șase metri și înaltă de un metru și lată de doi, e realizată din lemn stratificat cu furnir de stejar, cântărind aproximativ 1,5 tone.

Arhitect cu studii de Viena

Timișorean, Octavian Proștean a absolvit liceul predare în limba germană, apoi a studiat Arhitectura la Viena, unde a și trăit timp de 10 ani, iar ulterior, împreună cu soția sa, a revenit „acasă”.

Anul trecut arhitectul a înscris lucrarea la un concurs de proiecte inițiat de BETA – Bienala de Arhitectură Timișoara (www.Priveșteorașul.com), pentru generarea unei instalații arhitecturale temporare care să mobileze Piața 700 din Timișoara, însă banca nu a fost aleasă ca proiect câștigător.

Antreprenorul Lucian Perescu a văzut proiectul și a decis să îl materializeze. E un consumator de artă, implicat, de-a lungul timpului, în proiectele interesante ale orașului. „Întotdeauna ai nevoie de o a doua şansă. Am căutat datele tânărului arhitect, l-am sunat; nici nu credea că o să facem instalația. Apoi ne-am chinuit vreo patru luni în fabrică, să executăm lucrarea. Sper ca timişorenii să se bucure de ea. Dincolo de faptul că e frumoasă, e şi utilă”, a declarat Lucian Perescu.

Sursa foto: Constantin Duma