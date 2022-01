Povestea bărbatului care a visat din copilărie să-și amputeze un picior. Cum i-a forțat pe medici să-i taie membrul

Un bărbat cu „Tulburare de identitate corporală integră” a dezvăluit modul în care și-a distrus intenționat propriul picior pentru a putea fi amputat și pentru a ușura lupta sa de o viață cu această tulburare psihologică.

Bărbatul care a vrut să-și amputeze un picior

Bărbatul care își spune „John” povestea în urmă cu trei ani că a suferit de tulburarea de identitate a integrității corporale, sau BIID, încă de la vârsta de patru sau cinci ani, „vindecându-se” în cele din urmă de această tulburare la vârsta de 20 de ani, după ce i-a fost amputat jumătate de picior.

Se spune că BIID este o afecțiune rară în care cei afectați au o schismă între imaginea mentală pe care o au despre corpurile lor și formele lor reale. Au i dorință intensă de a-și amputa membrele sănătoase, printre alte acțiuni desfigurante sau debilitante.

Pentru că medicii nu efectuează amputări voluntare din motive etice, se spune că multe persoane cu BIID trebuie să trăiască cu sentimentul că au o parte a corpului care nu pare să fie locul ei.

Medicii au fost forțați să efectueze operația

John și-a împărtășit inițial povestea într-o postare pe reddit, care a fost ștearsă între timp, afirmând că la începutul anilor 2000 – când avea 20 de ani – a decis să se rănească atât de grav încât ar fi fost necesară o amputație chirurgicală.

El a scris că s-a dus într-o zonă împădurită care se afla în apropierea unui spital și și-a zdrobit piciorul cu cea mai mare piatră pe care o putea căra.

La spital, medicii au spus că partea inferioară a piciorului său stâng a necesitat amputare, deoarece nu putea fi reparat. Membrul a fost îndepărtat sub genunchi a doua zi. John a scris că amputarea l-a vindecat de BIID și că ura de aproximativ 20 de ani pe care o simțea pentru picior și dorința constantă pe care o avea de a-l îndepărta au dispărut în cele din urmă.

A invidiat toată viața persoanele care aveau un membru amputat

„Văzându-mi ciotul pentru prima dată am fost mai fericit ca niciodată. Așa că nu mai pot spune cu adevărat că am BIID”, a scris John într-un e-mail pentru OK Whatever. El a povestit că nu a dezvăluit nimănui din cunoscuții săi adevărul despre ceea ce a făcut sau de ce. „Soția mea, împreună cu toți ceilalți pe care îi cunosc, crede povestea că încercam să mă cațăr pe stâncă și că o parte din stâncă s-a desprins și mi-a zdrobit piciorul”, a scris John, solicitând totodată „anonimatul total.”

John a scris că îi place „să fie tipul cu un singur picior” și că a face lucruri precum jogging, drumeții și a conduce o mașină sunt „mai distractive decât atunci când aveam două picioare”.

El a spus că a fost întotdeauna „invidios” pe cei amputați și „a simțit că ar fi trebuit să fiu” unul toată viața lui.

Acum, el este „foarte mândru” de statutul său de amputat, poartă pantaloni scurți și sandale pentru a-și arăta piciorul și piciorul protetic și se bucură de „privirile incomode ale celorlalți oameni”.