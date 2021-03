Celebrul post de televiziune CNN a fost dat în judecată de familia lui Michael Flynn. Jack și Leslie Flynn, fratele și cumnata fostului consilier de securitate națională, au deschis un protest de defăimare și cer daune în valoare de 75 de milioane de dolari. Acțiunea a fost deschisă la Curtea Districtuală SUA din New York, conform tribuna.us.

Acuzații grele aduse de familia Flynn postului CNN

Se reclamă faptul CNN i-ar fi portretizat pe Jack și Leslie, dar și familia lor, ca susținători ai QAnon. Este vorba despre o teorie a conspirației care circulă în mediul on-line. Postul de televiziune este acuzat pentru că ar fi ditat în mod înșelător filmări, într-un segment din 4 februarie pe tema conspirației, pentru a implica familia Flynn.

„Segmentul prezintă în cea mai mare parte imagini ale unei întâlniri a susținătorilor QAnon, inclusiv a idolului fotogenic al revoltei de la Capitoliu, cunoscut sub numele de Shamanul QAnon, dar conține, de asemenea, un scurt videoclip postat pe Twitter de Michael Flynn privind o reuniune de 4 iulie a familiei sale extinse.

În videoclip, familia Flynn recită un jurământ față de constituția SUA și încheie cu „Where we go one, we go all“, un slogan folosit atât de des de adepții QAnon încât apare ca abrevierea WWG1WGA pe mărfurile vândute ce promovează mișcarea.

A fost grația de Donald Trump

Jack și Leslie Flynn susțin, însă, că sloganul nu are legătură cu mișcarea respectivă și că ei nu sunt „adepți sau susținători ai niciunui grup extremist sau terorist, inclusiv Qanon“, deși ar fi fost descriși în mod incorect ca atare.” Conform sursei citate.

Michael Flynn a fost onsilier de securitate națională într-o perioadă a mandatului lui Donald Trump la Casa Albă. A demisionat în timp ce era anchetat pentru că ar fi mințit agenții FBI. În cele din urmă a fost grațiat de Trump.