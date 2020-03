La o lună de la plecarea din Toulon pentru misiunea Foch și trei săptămâni petrecute în estul Mediteranei, unde a fost angajat în Operațiunea Chammal și a participat la mai multe exerciții cu Forțele Armate Aliate, grupul aeronaval al portavionului Charles de Gaulle (TF473) a pornit spre Oceanul Atlantic.

La rândul său, portavionul american USS Dwight D. Eisenhower, pus la dispoziția celei de-a doua flote a Marinei SUA, recent reactivată, și-a reluat misiunile.

După ce a traversat Atlanticul portavionul american a tranzitat de strâmtoarea Gibraltar pentru asigurarea unei misiuni de „securitate maritimă” în apele Mediteranei, în compania crucișătorului USS San Jacinto, distrugătoarelor USS James E. Williams și USS Truxtun, precum și navei logistică USNS Robert E. Peary.

Aceste mișcări au permis grupurilor aeronavale francez și american să se întâlnească în Marea Mediterană centrală. Și să organizeze un exercițiu Cross Deck. Acest exercițiu este relativ rar, chiar dacă marina franceză și marina SUA au atins un nivel ridicat de interoperabilitate, în special datorită aceleiași configurații CATOBAR ale portavioanelor, scrie Zone Militaire.

Astfel, un F/A-18E Super Hornet aparținând Strike Fighter Squadron 83 a apuntat pe Charles de Gaulle, înainte de a fi din nou catapultat.

Aceeași manevră au făcut-o avioanele franceze Rafale, la bordul portavionului USS Dwight D. Eisenhower.

„A fost o onoare să particip la prima recuperare a unui Super Hornet F / A-18E la bordul lui Charles de Gaulle”, a declarat căpitanul de corvetă Nick Smith. „Integrarea sistemelor și operațiunilor franceze și americane subliniază nu numai compatibilitatea practicilor și procedurilor noastre, dar și puterea alianței noastre”, a adăugat el.

Nu este prima dată când un portavion francez primește la bord un F/A-18E Super Hornet american. S-a întâmplat și în 2014, în cadrul unor manevre comune ale portavioanelor Charles de Gaulle și USS Harry S. Truman.

Însă atunci interacțiunile dintre piloții americani cu nava franceză s-au limitat doar la „touch and go”, US Navy fiind reticentă să-și trimită piloții să apunteze pe Charles de Gaulle, care are dimensiuni mai reduse decât portavioanele americane din clasa Nimitz.

Un an mai tîrziu, această etapă a fost depășită în cadrul unui exercițiu similar organizat în golful persic.

Acest exercițiu „Cross Deck” între portavioanele Charles de Gaulle și USS Dwight D. Eisenhower ilustrează „efortul continuu al celor două nave pentru a acționa în comun și a demonstra puterea lor ca forță combinată” , arată Marina SUA.

Nu este prima dată când cele două portavioane operează cot la cot, ele au efectuat deja operațiuni comune în cadrul coaliției anti-jihadiste (operațiunea Ihnerent Resolve) din Mediterana, în 2016.

foto: US Navy

Te-ar putea interesa și: