Popularitatea lui Vladimir Putin, în scădere. La ce nivel de încredere a ajuns liderul de la Kremlin

Procentul de încredere a cetățenilor ruși în președintele Vladimir Putin a scăzut cu 0,3% şituându-se la 80,1%, potrivit Centrului de Cercetare a Opiniei Publice din Rusia.

Centrul de Sondare a publicat rezultatele sondajului realizat în perioada 24-30 octombrie în rândul a 1.600 de respondenți cu vârsta de peste 18 ani. Faţă de sondajul realizat în perioada 26 septembrie – 2 octombrie, procentele sunt în scădere.

„Întrebați despre încrederea în Putin, 80,1% dintre respondenți au răspuns pozitiv (-0,3% în cursul săptămânii), iar rata de aprobare a activității președintelui rus a fost de 76,5% (-0,4% în cursul săptămânii)”, se arată în sondaj.

Cifrele de evaluare pozitivă pentru premier și guvernul rus au fost de 53,1% (+0,7%) și, respectiv, 50,3% (-1,8%)”, subliniază raportul. Mihail Mișușin a fost creditat de 63,4% dintre respondenți (+0,9% în cursul săptămânii).

De asemenea, cei chestionați și-au exprimat încrederea în șefii diferitelor fracțiuni parlamentare. Liderul Partidului Comunist din Rusia (CPRF), Gennady Zyuganov, a fost creditat de 33% dintre respondenți (-0,1%), Serghei Mironov, liderul partidului O Rusie Justă – Pentru Adevăr, a primit 28,6% (-0,3%), liderul Partidului Liberal Democrat din Rusia (LDPR), Leonid Slutsky, a obținut 15,8% (+1,8%), iar liderul partidului Poporul Nou, Alexey Nechaev, a obținut 8,4% (+1,3%).

Sondajul a mai arătat că nivelul de susținere pentru partidul Rusia Unită a fost de 40,3% (-0,3%), iar CPRF a fost susținut de 9,9% (-1,2%). LDPR a obținut 8,6% (+0,4%), O Rusie Justă – Pentru Adevăr a fost susținut de 6,1% (+0,2%), iar cifrele partidului Noul Popor au ajuns la 4,2% (-0,3%).

Anterior sondajului de mai sus, la întrebarea privind încrederea acordată lui Putin, pozitiv au răspuns 81,1% dintre participanții la sondaj (plus 1,1% de puncte procentuale în decurs de o săptămână), nivelul de aprobare a activității președintele se ridică la 76,9% (plus 0,9 puncte procentuale într-o săptămână)”, se arată în sondaj.

Activitatea guvernului rus este aprobată de 51,9% dintre cetățenii intervievați (plus 0.4 puncte procentuale), în timp ce munca premierul Mihail Mișustin, de 51,8% dintre repondenți. Au încredere în șeful Guvernului rus 63,7% dintre persoanele chestionate (plus 1,6% în decurs de o săptămână).

Participanții la sondaj și-au exprimat punctul de vedere inclusiv în privința șefilor partidelor parlamentare. În liderul Comitetului Central al Partidului Comunist (KPRF), Ghennadi Ziuganov, au încredere 32,7% (minus 0,7% într-o săptămână), liderul formațiunii politice ”Rusia Justă – Pentru Dreptate”, Serghei Mironov, se bucură de încrederea a 33,9% dintre repondenți (plus 2,1% într-o săptămână), președintele partidului ”Oameni Noi”, Aleksei Neciaev, de cea a 10,7% dintre participanții la sondaj (plus 0,6%), în timp ce liderul LDPR, Leonid Sluțki, este creditat cu încrederea a 19,4% a repondenților (plus 1,7%).

Nivelul de susținere al partidelor politice arată astfel: ”Rusia Unită” – 41,6% (plus 0,7 puncte procentuale într-o săptămână), KPRF – 10% (minus 1 p.p.), ”Oameni Noi” – 4,1% (plus 0,1 p.p.), LDPR – 8,6% (plus 0,5 p.p.), ”Rusia Justă – Pentru Dreptate” – 5,6% (minus 0,2 p.).

Sondajul s-a desfășurat în perioada 26 septembrie – 2 octombrie pe un eșantion de 1600 de cetățeni adulți ai Rusiei, potrivit vestidinrusia.