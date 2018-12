POP: „Soluţia finală este amnistia, aia e soluţia finală”

Liviu Pop consideră amnistia şi graţierea drept „soluţia finală” în cazul presupuselor abuzuri din justiţie. Pop susţine că Liviu Dragnea ar putea beneficia de aceste acte de clemenţă „exact în aceeaşi măsură ca preşedintele Iohannis şi ca orice alt cetăţean al României”.





„În primul rând, trebuie să vedem dacă există altă soluţie şi asta am cerut şi noi la Consiliul Naţional de duminică, o altă soluţie pentru a rezolva acele probleme pe care le avem în justiţie, oameni nevinovaţi, care câştigă la CEDO, protocoale care sunt la limita legii, toate acele lucruri vizavi de imixtiunea altor instituţii în actul de justiţie. Dacă nu există alte soluţii de rezolvare a acestor probleme, evident că e absolut normal într-o Românie europeană să nu avem probleme cu justiţia.”, a spus Pop.

„Să avem tot ansamblul. Să vedem ce este cu aceste protocoale şi CCR din păcate săptămâna trecută nu s-a pronunţat pe unul dintre ele. Doamne fereşte să avem în baza acestor protocoale judecători condamnaţi cu probe falsificate! Doi: trebuie să vedem ce s-a întâmplat în 2016. Pentru mine e o întrebare, de ce în 2016, Guvernul Cioloş, noaptea, ca hoţii, ca să fac o parafrazare, a emis o OUG pentru modificarea Codurilor Penale şi prin acea OUG a dat dreptul ofiţerilor SRI să facă cercetare penală, chiar dacă legea SRI-ului interzice acest lucru? (...) Când vom avea cele două răspunsuri la întrebări, vom putea să vedem ansamblul, nu putem discuta individual (...). Am văzut că în MCV nu s-a spus absolut nimic despre aceste protocoale, deşi le avem de nouă ani de zile şi nu cunosc altă ţară din UE, în care serviciul de informaţii interne are un protocol cu cel mai înalt for de judecată.”

”Domnul Toader analizează, exact cum a spus domnia sa la finalul Consiliului Naţional, analizează această variantă, va veni cu o propunere.

(...) E absolut normal ca experţii să găsească această soluţie? Soluţia finală este amnistia, aia e soluţia finală.”

Întrebat dacă Liviu Dragnea ar beneficia de o eventuală amnistie şi graţiere, Liviu Pop a spus:

„Exact în aceeaşi măsură ca şi preşedintele Iohannis şi ca orice alt cetăţean al României.”, a declarat Liviu Pop la RFI.

