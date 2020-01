„I-am spus așa, mai în glumă, mai în serios, domnului Ciolacu, că eu în locul lui aș desființa CEX-ul. Ideea de CEX a rămas «domne, CEX-ul e ăla al lui Dragnea, unde dă oameni afară și unde ia decizii proaste». Să se numească altfel. Trebuie schimbat tot”, a declarat Victor Ponta la B1 TV.

Victor Ponta a vorbit și despre o nouă conducere a partidului, făcând trimitere la declarațiile lui Claudiu Manda conform cărora PSD nu va mai susține „proști în funcții publice”.

„Amândoi (n.r. – Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu) sunt doi oameni raționali, dar pe amândoi poate să-i strice anturajul. Am un respect pentru inteligența lui Vasile Dâncu. E unul dintre oamenii deștepți. Nu sunt deloc încântat de aptitudinile lui politice și știe chestia asta. E un om deștept, acesta este un lucru important, că tot a zis Manda că nu mai propun proști. O prostie mai mare decât să zici «știți, până acum am pus proști, dar de acum vă promitem că tot noi, care am pus proștii, nu mai punem proști», ceva mai groaznic nu cred că se poate imagina”, a mai spus liderul Pro România.

