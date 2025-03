Politica Ponta speră să meargă cu Simion în turul doi. Lecția învățată din dezbaterea cu Iohannis







Victor Ponta a vorbit despre situația politică din România și a subliniat că persoanele care l-au criticat pe Călin Georgescu s-au apropiat rapid de George Simion. Candidatul la prezidențiale l-a îndemnat pe liderul AUR să fie atent în privința celor din jurul lui.

Victor Ponta, despre scena politică

Fostul lider PSD îi oferă un sfat lui George Simion, deși anterior l-a criticat pentru lipsa de pregătire.

„Am postat acel mesaj și mulți oameni m-au întrebat „de ce azi ai simțit nevoia să faci asta”? Am văzut o uzurpare. Niște anti-români, anti-patriotici, s-au strâns după alegerile din noiembrie, înainte îl înjurau pe Călin Georgescu, s-au strâns în jurul său și l-au vampirizat, l-au supt de energie”, a explicat Ponta.

Potrivit acestuia, persoanele care i-ar fi făcut rău lui Călin Georgescu ar încerca să procedeze la fel și cu liderul AUR.

„Acei oameni care sunt cu adevărat vinovați, care își susțineau propriile interese meschine, l-au vulnerabilizat pe Călin Georgescu. Aceiași oameni s-au desprins ca niște lipitori de Călin Georgescu și s-au prins pe George Simion”,a a adăugat el.

Sfat pentru liderul AUR

Astfel, candidatul independent îl îndeamnă pe George Simion să fie atent la cei din jurul său și să recunoască persoanele care i-au creat probleme lui Călin Georgescu și acum încearcă să se apropie de el, făcând aluzie la Anca Alexandrescu.

Ponta susține că a trecut printr-o situație similară acum zece ani, când s-ar fi confruntat cu influența celor pe care îi numește oportuniști ai sistemului.

„Trebuie să înțeleagă că lipitorile, vampirii care i-au făcut rău lui Călin Georgescu, îi fac și lui rău. Uită-te în jurul tău, uită-te cine i-a făcut rău lui Călin Georgescu, învață. Eu am 10 ani de când sistemul m-a eliminat pentru că am făcut ceea ce poporul aștepta de la mine: am dat salariile, pensiile, am redus toate taxele, așa că l-au adus pe Klaus Iohannis”, a continuat fostul lider PSD.

Victor Ponta: Voi participa la toate dezbaterile

El a precizat că va lua parte la dezbaterile legate de prezidențiale și l-a îndemnat pe George Simion să procedeze la fel.

„Acum îi văd după acești 10 ani zicând: Ponta se întoarce, nu l-am omorât atunci? De aceea am simțit nevoia, și voi participa la toate dezbaterile, sper ca George Simion să vină la dezbateri, vom merge în turul doi și am învățat foarte mult din dezbaterea pe care am avut-o cu Klaus Iohannis”, a mai spus el la România TV.