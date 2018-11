Victor Ponta-Contul de economii Junior Centenar: o metodă ”fină” de furăciune

Victor Ponta a declarat că a parcurs cu atenție Ordonanța de urgență a proiectului „gROwth -Contul de economii Junior Centenar”, emisă de guvernul Dăncilă, și că a descoperit “Diavolul” ascuns.





Ticalosia bate un nou record ! Guvernul Dancila/Dragnea a terminat banii de la banci si de la oameni - acum ia banii copiilor nostri !

Azi, la Alba Iulia, Doamna Viorica Dancila a anuntat o noua ordonanta de urgenta privind implementarea Programului Guvernamental “Contul individual de economii Junior” .

Am citit textul ordonantei / am vazut ca toti copiii vor avea un cont deschis la Trezorerie unde parintii pot depune bani - iar Guvernul garanteaza o dobanda buna si o prima de la Buget proportionala cu suma depusa!

Am zis : in sfarsit o idee frumoasa - sa ii felicit! Noroc insa ca am mai citit o data textul ; si am descoperit “Diavolul” ascuns in articolul 6 din Ordonanta ( nu stiu daca Diavolul este Valcov sau Teodorovici, insa e de un cinism si ticalosie fara precedent):

“ Art. 6 - sumele existente in contul individual de economii Junior NU pot fi retrase pana la implinirea varstei de 18 ani de catre titular”

Wow - deci Guvernul va ia banii copiilor azi si o sa ii dea inapoi cand face copilul 18 ani - pana atunci banii dvs nu mai sunt ai dvs , sunt ai lui Dragnea, Dancila, Valcov samd !

1. Daca depui banii la orice banca poti sa ii retragi in orice moment ( eventual pierzi dobanda daca sunt intr-un depozit) / daca ii depui la Guvern nu ii mai primesti decat la varsta de 18 ani a copilului 2. Spre deosebire de banci Guvernul nu are nicio obligatie sa iti spuna ce face cu banii tai , nici de unde o sa-i returneze 3. Daca Guvernul ar folosi acei bani doar pentru programe de educatie si sociale pentru copii tot ar fi ceva - dar banii se duc la Buget ca sa astupe gaurile actuale 4. Aceasta escrocherie uriasa inseamna o noua datorie pe care tot noi trebuie sa o returnam peste 18/17/16 ani - adica Dancila cheltuie azi si noi platim peste un numar de ani

Ii rog pe toti parintii sa fie vigilienti si sa isi protejeze copiii - a aparut in Romania un nou hot periculos : Guvernul Dragnea / Dancila !”, a scris într-o postare pe Facebok fostul prim-ministru, Victor Ponta.

Declarațiile sale vin în contextul în care, începând din 2019, statul va acorda o primă în valoare de 600 lei persoanelor care vor deschide contul individual de economii Junior. Cu o rată a dobânzii de 3% pe an, iar sumele nu vor fi impozitabile.

