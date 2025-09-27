Ponta, după ce a fost păcălit de doi ruși care s-au dat drept Poroșenko: Gluma a fost stabilită în avans

Fostul premier Victor Ponta a declara, după ce fost păcălit de doi farsori ruși, realizatorii emisiunii „Vovan & Lexus” care s-au dat drept fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, că ar fi fost o glumă pregătită în avans. „A fost o glumă pe care am stabilit-o în avans cu autorii. Credeam că este evident”, a spus acesta, pentru un post TV.

„A fost o glumă pe care am stabilit-o în avans cu autorii. Credeam că este evident”, a spus el.

Fostul premier a fost sunat de farsorii ruși „Vovan & Lexus”, care s-au dat drept Petro Poroșenko, și a discutat câteva minute în engleză despre anularea alegerilor prezidențiale, Călin Georgescu, și lideri politici din București, Chișinău și Kiev.

Referindu-se la Klaus Iohannis, Ponta a afirmat că „a fost foarte nepopular și încă este”.

„Acest tip, care este foarte straniu, Călin Georgescu, dar foarte anti-Iohannis, anti-Zelenski, anti-Bruxelles, a fost pe primul loc. Iar CCR a anulat alegerile pentru că a câștigat votul majoritar. Și n-a mai fost lăsat să candideze. Am repetat alegerile în 2025, cu candidatul oficial al Guvernului, care nu s-a calificat în turul II, dar primarul Bucureștiului, candidat independent, imediat după ce a fost ales, a devenit complet noul Iohannis, deci nu s-a schimbat nimic, exceptând că majoritatea populației este nefericită”, a spus acesta.

Victor Ponta l-a criticat pe președintele Ucrainei, afirmând că Zelenski ar putea comite crime publice, iar Europa le-ar considera „ok”.

„Am spus că am sperat că Moldova va deveni România, dar văd că România devine Moldova. Nu este o veste bună. Cât am încercat să vorbesc cu administrația americană, nu sunt deloc prieteni cu acest trend. În Bruxelles este pierdere de timp. Chiar și dacă Zelenski te-ar împușca pe tine și alte sute de persoane în piața centrală, Bruxelles-ul nu ar avea nicio poziție. Spun doar ce simt”, a mai spus acesta.

Fostul premier a criticat-o și pe Maia Sandu, afirmând că aceasta ar fi fraudat alegerile din 2024: „Știi, ea nu a câștigat alegerile anul trecut, a pierdut, dar ei au furat alegerile. Acum au alegeri parlamentare și au țintit spre primarul Chișinăului. Acum au un nou subiect pentru ea, sigur îi va folosit în alegeri.. O să fie un joc murdar”.