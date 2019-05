Ponta s-a pregătit să profite de pe urma condamnării lui Dragnea. Ce noi funcții vizează

Fostul premier Victor Ponta a declarat că ar putea prelua chiar el șefia Camerei Deputaților dacă va avea sprijinul colegilor săi.





Victor Ponta a confirmat, luni seara, la România TV, că ar putea ajunge să îi ia locul lui Liviu Dragnea la șefia Camerei Deputaților.

„Postul este vacant. Nimeni nu mai are majoritate, PSD nu mai are majoritate. Președinte poate fi de la orice partid. Noi avem 21 de deputați, dar asta nu înseamnă că nu ne dorim (n.r. ca PRO România să dea președintele Camerei Deputaților). Am discutat cu toată lumea. Eu sunt la al patrulea mandat de deputat și nu e cineva cu care să nu mă cunosc. Noul președinte trebuie să aducă o stare de normalitate. O să avem un candidat de la PRO România. Nu am discutat cu colegii mei dacă voi candida eu. O să discutăm miercuri. Dacă mi se va propune să candidez la șefia Camerei, o să mă gândesc, discut cu colegii mei și o să văd.”, a spus Victor Ponta la România TV.

Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare de completul de 5 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Sentința este definitivă. Astfel, judecătorii au menținut condamnarea din prima instanță. Totodată, Liviu Dragnea trebuie să plătească 23.414 lei despăgubiri civile.

Liviu Dragnea a fost condamnat pentru instigare la abuz în serviciu în legătură cu angajarea a două membre de partid (PSD) la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Teleorman.

Dosarul lui Dragnea s-a judecat la Înalta Curte, atât pe fond, cât și în apel, într-un proces pe parcursul căruia liderul PSD a cerut și a obținut recompunerea Completului de 5 judecători, pe motiv că nu fusese legal constituit.

Pe scurt, CCR a obligat ICCJ să tragă din nou la sorți toate Completurile de 5, inclusiv cel care îl judeca pe Liviu Dragnea, după ce a constatat că magistrații care le prezidau erau numiți de conducerea instanței, nefiind desemnați aleatoroiu așa cum cere legea.

