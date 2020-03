Printr-o postare pe Facebook, Victor Ponta explică că în SUA și în Europa sunt arestate preventiv persoanele periculoase pentru societate, adică criminalii, violatorii, interlopi etc, și că ceilalți acuzați ajung la închisoare doar după un proces.

„In Romania nu mai este asa : criminalii, violatorii si talharii sunt bine merci acasa / in schimb se aresteaza preventiv cei care devin tinta unei minoritati agresive ( fanatici cu apucaturi si mentalitate similara cu Statul Islamic) care isi refuleaza frustarile freudiene in imagini cu catuse , dube si mascati !

Nu cunosc dosarul doamnei Sorina Pintea si nu am dreptul sa ma pronunt asupra vinovatiei sau nevinovatiei – o vor face judecatorii dupa doua randuri de proces ( sper) echitabil / insa pot sa bag mana in foc pentru faptul ca judecarea sa in libertate nu pune in niciun fel in pericol societatea ( lucru stabilit azi de judecatorii Curtii de Apel Bucuresti .

In Romania ii arestam preventiv pe cei aflati pe lista caramitrilor tineri si macoveistilor batrani ( la care se adauga populistii cu batistuta care se pricep la toate si vorbesc despre nimic )!

La cativa ani dupa aceste arestari citim o stire mica si bine ascunsa ca dosarul s-a clasat din lipsa de probe , ca denuntatorul recunoaste ca a fost obligat sa “toarne” lucruri inventate sau ca judecatorii i-au achitat pe “fiorosii” infractori pentru ca faptele nu reprezinta infractiuni / insa vedem zi de zi cum violatorii si interlopii isi vad de treaba nestingheriti – ca ei nu sunt la “partide” si arestarea lor nu duce la scoaterea din cursa electorala sau dintr-o functie ravnita de alti politicieni mai rai decat cei pe care vor sa ii inlocuiasca!

Nu se schimba nimic in Romania fata de Epoca Basescu – nu esti in stare sa dai paine poporului dai circ catorva sadici frustrati care urla mai tare / nu esti in stare sa convingi oamenii cu proiectele tale politice atunci bagi spaima in toti / esti “penal” chiar daca judecatorii te-au achitat pentru ca faptele nu exista / “coruptii lor” trebuie sa moara in puscarii – “coruptii nostri” gresesc si ei dar merita iertati ca ne sprijina in lupta cu “ceilalti” !

Cat timp o majoritate lasa sau nepasatoare se lasa asuprita de o minoritate isterica si frustrata manipulata de niste “corupti internationali” ( buni – nu ca aia “nationali” ) – sa ne pregatim pentru urmatoarele episoade!”, a scris Ponta pe Facebook.

