El dă ca exemplu desemnarea Ioanei Constantin, secretarul general adjunct al PMP, în funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

„CIOLANIADA de dreapta duduie! Nu contează nimic altceva – economie, social, infrastructură, educație, sănătate, fonduri europene, mediu … nimic! Am votat pentru schimbarea Guvernului «Dăncilă» unde Dragnea și baronii promovau doar pile și relații. NU am votat Guvernul PNL – Orban având suspiciunea că vor face la fel – și am avut dreptate!”, a arătat Ponta, într-o postare pe Facebook.

El a arătat că în loc să reformeze administrația publică, aflată în colaps, Guvernul PNL înlocuiește oamenii PSD cu cei ai PNL.

În loc să reformeze administrația publică aflată în colaps, Guvernul PNL ia «ciolanul» de la pesediști și îl împarte la toți cei care l-au susținut în Parlament. Competența, calificarea, aptitudinile manageriale și dorința de reformă nu contează. Mă bucur că sunt PRO România – și că ne dorim altceva decât să fim parte la CIOLANIADĂ!”, a mai arătat Ponta.

