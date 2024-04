Social Țara care renunță la teme. Elevii vor avea mai mult timp liber







Elevii din Polonia nu vor mai avea teme obligatorii pentru acasă. Lecțiile suplimentare au fost eliminate la clasele mici. Părinții au declarat că tinerii sunt extrem de obosiți după școală și că nu este normal să primească teme pentru acasă.

Elevii din Polonia nu vor mai primi teme

Guvernul Poloniei a emis un decret prin care temele obligatorii au fost desființate la clasele mici, iar în cazul claselor mai mari au devenit facultative. Profesorii nu mai pot da teme obligatorii pentru acasă elevilor din clasele I-III. În ceea ce privește clasele IV-VIII, temele devin opționale și nu sunt notate în catalog. Polonia vrea să se axeze pe învățarea prin memorare și mai puțin pe practică, exerciții aplicate, gândire critică și creativitate.

„Sunt mulţumită, pentru că nu-mi plăceau prea tare temele“, declară Ola, o elevă în vârstă de 11 ani. „Nu prea avea sens, pentru că majoritatea elevilor din clasa mea le copiau dimineața de la cineva care le făcea. Sau foloseau pagini de pe Internet. Deci, n-avea sens“, subliniază ea. Corpul profesorilor nu este însă convins de aceste reguli noi şi regretă că nu a fost consultat mai mult. „Profesorii cred că acest lucru a avut loc prea repede, prea precipitat“, se plânge un lider sindical al profesorilor, Slawomir Broniarz. „Am vorbit prea puţin despre acest lucru şi nu am fost consultaţi suficient. Da, trebuia s-o facem, dar ar fi trebuit mai întâi să se vorbească cu profesorii“, declară el.

Elevii din România încă sunt obligați să tocească

Elevii din România încă sunt obligați să tocească și să facă multe teme acasă. Cătălin Viorel Nan, vicepreședintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, a declarat că tinerii nu trebuie să mai primească teme pentru acasă pentru că stau șașe-opt ore la cursuri la școală. El a spus că temele îi forțează pe părinți să îi ducă pe aceștia la meditații.

De ce nu ajută temele pentru acasă

„Orice reformă poate să fie bună. Însă, cu o condiție esențială, și anume: să fie gândită corect și aplicată corect. Căci sunt foarte multe chestii bune care s-au făcut pentru învățământ, dar care nu se aplică, deci cumva sunt cam degeaba, și multe chestii mai puțin bune care funcționează în continuare“. Copiii ar trebui să învețe la școală, este de părere Cătălin Nan.

„Exact așa cum mergem noi la serviciu să ne facem treaba și stăm acolo 8 ore, așa ar trebui să-și facă treaba și profesorii. Copiii noștri ar trebui educați la școală, iar cine vrea să lucreze acasă în plus, foarte bine! S-o facă! Însă, dacă după șase ore de educație la școală, îi trimiți acasă pentru încă trei, patru ore de teme, automat se întâmplă cel puțin două lucruri. Unu: îi forțezi pe părinți să lucreze cot la cot cu copiii, iar mulți sunt depășiți de situație, și doi: îi forțezi să-i dea pe copii la meditații. Pentru că sunt foarte multe situații în care elevii se meditează inclusiv ca să facă față cerințelor de la clasă. Sunt copii care se meditează din clasa a V-a, a VI-a. Deja se exagerează“, a comentat situația Cătălin Nan pentru Adevărul.