1 octombrie

Polonia și-a dublat cheltuielile cu înarmarea. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 1 octombrie s-au născut Julie Andrews, Jimmy Carter, Richard Harris, Walter Matthau, Annie Besant, Coca Bloos, Constantin C. Nottara, Gheorghe Vitanidis, Cristian Tudor Popescu, Angelo Niculescu, Alice Gabrielescu, George Matei Cantacuzino.

Pe 1 octombrie este Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare mare, Anania, Roman Melodul, Iosif și Chiriac de la Bisericani. Nimic în ”Kalendar”.

„Evenimentul Zilei” din 1 octombrie 1880, a fost că fabrica lui Edison din New Jersey a început să producă becuri electrice, iar la 1 octombrie1843 a apărut primul număr al prestigiosului săptămânal britanic „News of the World”. Legătura dintre cele două evenimente pare puţin probabilă, dar într-un număr din octombrie 2010 (cu un an înaintea dispariţiei săptămânalului, sacrificat inutil pe altarul prostiei şi al ignoranţei) în ziar s-a publicat un articol despre un bec care funcţiona de mult timp, de foarte mult timp. Din lipsă de alte informaţii, s-a presupus că becul centenar făcea parte din primele produse ale lui Edison.

Timpul a trecut şi, din fericire pentru breasla ziariștilor, mai sunt persoane care investighează, mai sunt jurnalişti care chiar caută adevărul.

Şi au găsit! Un bec similar, identic, care, la fel, ardea dintotdeauna la depozitul unui gater din Virginia de Vest, SUA. De data aceasta au găsit în vechile registre de intrare-ieşire şi numele furnizorului şi data! Semnătura furnizorului era foarte clară, Nikola Tesla, iar data 22 iunie 1886. Becul ardea neîntrerupt de aproape 130 de ani! Şi nu consuma mai mult de 5 W pentru o lumină de 150 W. Se ştie că Tesla a lucrat pentru Edison la perfecţionarea becului electric. Şi se mai ştie că Edison nu şi-a respectat cuvântul, nu i-a dat banii promiși, replicându-i tânărului cercetător „Ce, nu înţelegi umorul american?”

Probabil că Nikola Tesla a continuat cercetarea lui perfecționistă obţinând „becul-care-nu-se-arde-şi-consumă-foarte-puţin”. Şi l-a vândut cu un dolar bucata!

Ce s-ar întâmpla dacă îmbrăcămintea domniilor voastre nu s-ar uza niciodată, culorile ar fi proaspete mereu, clădirile nu ar îmbătrâni, maşinile nu s-ar uza deloc şi ar avea viaţă veşnică, mâncarea nu s-ar strica niciodată şi bateriile nu s-ar epuiza deloc??!

Ei bine, economia capitalistă ar da faliment! Probabil că Thomas Alva Edison ştia de becul-minune, dar nu l-a promovat, spre deziluzia lui Tesla.

Nikola Tesla a fost un geniu, Edison, un CEO american!

Dar despre altceva doream să vă spun, dragii mei lupi, padawani și hobbiți!

Ieri, luni, 30 septembrie, Ministrul polonez al apărării, Mariusz Błaszczak, a făcut o ”vizită de lucru” (vai, ce-mi place limba de lemn!) la Łucznik, la 100 km sud de Varșovia, unde este cea mai mare fabrică de armament a Poloniei. Cum era la noi la Cugir, sau Mija, pe vremuri.

Ministrul a luat parte, în poligonul complexului de fabrici, la demonstrații cu ”produsele” de ultimă oră. Łucznik posedă mai multe licențe cumpărate de la Raytheon, Colt, Styer, Oerlikon, Thomson, Barrett și lista mai poate continua, în general, patente americane.

Mulțumit de rezultatele bune arătate de armamentul produs în Polonia, ministrul a declarat că va dubla valoarea comenzilor plasate la Łucznik. ”În ultimii ani am plasat comenzi de 3,7 până la 3,9 miliarde de zloți noi, PLN, în industria națională de armament” a declarat Błaszczak. ”Anul acesta comenzile s-au dublat, aproape, din cauza situației internaționale, ajungând la 6,85 miliarde PLN, adică 1,5 miliarde €, sau 1,7 miliarde $.” a continuat ministrul polonez al apărării. În programul pe termen lung al Poloniei este prevăzut că, până în anul 2030, cheltuielile cu înarmarea să ajunga la 2,5% din PIB, cam 15 miliarde $.

După cum vedeți, cine contează în Europa, se pregătește pentru lupta pentru pace. Conform vechiului dicton roman: Si Vis Pacem, Para Bellum! De fapt, pentru prima dată, vorba înțeleaptă a fost folosită de Publius Flavius ​​Vegetius Renatus, în secolul IV, într-o lucrare de arte militare, dar sintagme cu înțeles asemănător au fost enunțate, mai înainte, de Platon și Sun-Tzu.

Fiind ziua în care Julie Andrews împlinește 84 de ani, să-i transmitem sănătate și mulți ani buni, în continuare – o să revăd un film, de demult, cu ea. Un film normal și bine făcut, bine jucat, bine regizat, un film luminos, după care te culci zâmbind și visezi colorat și frumos. Poate ”Sunetul Muzicii”, sau ”Mary Poppins”, dar, de ce nu, ”Victor, Victoria”. Cred că o să mă uit la ”Mary Poppins” știu eu de ce!

Să vedem ce o să ne mai aducă pisica mâine, vorba prietenilor mei din Virginia, și ei sunt convinși și au speranța că mâine este o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Crezi că cineva te nedreptăţeşte şi ai dreptate. Motivul e invidia şi nu prea ai cum să lupţi cu aşa ceva. Păstrează-ţi calmul şi continuă. Până la urmă vor recunoaşte că eşti cel mai tare! Prin energia ta, prin puterea de muncă de astăzi stârneşti invidii, dar şi respect. Eşti gata să-ţi respecţi promisiunile făcute şi cauţi serios mijloace şi oameni ca să te poţi ţine de cuvânt. Modul în care abordezi astăzi relaţiile de serviciu denotă că ai învăţat din greşelile trecutului. În hotărârea ta de astăzi în domeniul financiar se poate vedea experienţă şi maturitate.

TAUR De la o vreme eşti nemulţumit şi nu eşti tu acela… ba nici energie nu ai. Îţi spui ca nu mai poţi, că nu mai vrei toamnă, că ai nevoie de plimbare, soare, muzică şi distracţie. La vară… Eşti pregătit moral şi material pentru schimbările care se profilează şi, în sinea ta, eşti mândru şi mulţumit pentru că vremurile nu te iau pe nepregătite. Odihneşte-te mai mult şi oferă-ţi mediul şi anturajul care îţi face plăcere.

GEMENI Eşti cam nehotărât şi nu ştii dacă să mergi pe mâna cuiva din familie pentru o decizie importantă. Si stelele cred că trebuie să te mai gândeşti şi să vezi dacă e bine pentru viitorul tău. În activitate, la munca de zi de zi, eşti creativ şi inspirat în a găsi metode care să-ţi simplifice şi să-ţi uşureze viaţa profesională. Dar ceea ce îţi doreşti mai mult este să evadezi, măcar pentru câteva ore… În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii.

RAC Dacă ai, sau nu ai încredere în familie şi prieteni, aproape nu contează. Deşi crezi că te vei descurca singur într-o problemă, e scris în stele că nu vei putea fără ajutorul celor apropiaţi. Totuşi, trebuie să fii mai calm şi mai destins ca să poţi aborda problemele care îţi frânează activitatea profesională şi îţi influenţează negativ cariera. Nu exagera problemele de sănătate şi nu lua aiurea medicamente neprescrise de medic. Perioada zilei de astăzi este benefica pentru tratamente cosmetice şi medicale de tot felul, chiar intervenţii chirurgicale.

LEU Eşti pe cale să culegi roadele unei intrigi pe care ai plănuit-o de mult. Numai că nu iese chiar cum vrei tu şi va trebui să mai munceşti. Bine este că te recunosc de „şef”, până la urmă! Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. Mai este un aspect minor negativ, dar pe care îl interpretez ca pe o obosela cronică sau o oarecare stare de disconfort faţă de vreme, vremuri şi oameni.

FECIOARA Este o zi monotonă de toamnă frumosă, o adevărată vară indiană, şi în sufletul tău este liniște. Ai dori să te simţi răsfăţat şi iubit, măcar de câţiva, dacă nu de toată lumea! Uită-te bine, asta fac cei care te iubesc… Trebuie să fii mai reţinut şi să nu trâmbiţezi adevăruri care dor – acest lucru în domeniul sentimental. Trebuie să-ţi îndrepţi eforturile şi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii proprii. A doua parte a zile este revelatoare pentru presupunerile tale. Rămâne doar să spui: am zis eu!

BALANŢA Aniversarea nu-ţi aduce bucurie, doar tu ştii de ce… Prietenii şi familia îţi spun că arăţi mai tânar şi mai proaspăt ca niciodată şi că poţi concura la orice show tv. Tu simţi altceva… Dar lasă melancolia de toamnă pe altă dată! O vorba, un telefon sau o informatie iţi aduce o veste buna, ceea ce îţi confirmă intuiţia. Mergi înainte pe drumul tău însorit, chiar dacă afară sunt nori, fără să-ţi pese foarte mult de ceea ce se întâmplă în jur.

SCORPION Zgârcenia care te încearcă este sigur păguboasă pe termen lung. Ce câştigi prin tandreţe, pierzi din cauză că eşti zgârie-brânză! Si chiar nu ai motive, câştigurile tale par foarte bune! Energia suplimentară furnizată de Cosmos te face să te risipeşti mai ales în latura mai frivola a vieţii, sigur, după orele de program. Interesul, aproape o pasiune s-ar putea spune, caracteristic zilei de astăzi este pentru îmbrăcăminte, ceva drăguţ pentru toamnă-iarnă. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când răbdarea iţi este pusă la încercare.

SĂGETĂTOR Astăzi te întrebi unde ai greşit de te părăsesc prietenii. Poate ai fost prea exigent, prea pisălog şi chiar prea cinic uneori. Relazează-te, lucrurile vor merge bine şi fără „prieteni”! Astăzi dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Aproape nimic nu te poate întrista sau perturba. Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie şi răbdare.

CAPRICORN Ai de trecut un prag de care depinde câti bani poți câştiga în continuare. Bazează-te pe instinct, fii calm, zâmbitor şi competent şi vei câştiga poziţia pe care ţi-o doreşti. E de bine! Atitudinea ta este pragmatică şi utopică în acelaşi timp, performanţă rară şi notabilă, însă poţi să ratezi cu uşurinţă câteva ocazii. Dar cui îi pasă! Ţie, în nici un caz… Răspiră profund şi trăieşte viaţa din plin, pentru că astăzi primeşti o veste bună, care te ajută să-ţi regăseşti calmul.

VĂRSĂTOR Astăzi ştii să păstrezi zâmbetul pe buze şi o atmosferă elegantă în orice împrejurare. Cei din jur îţi apreciază efortul de a te purta corect şi politicos şi te sprijină în demersul tău. Configuratiile şi aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Fii convenţional, cordial dar prudent, in noile relaţii cu cei care doresc neapărat să-ţi devina prieteni. O zi placută, bine aspectată sentimental. O zi favorabilă, în special pentru activităţile de rutină.

PEŞTI Vrei să câştigi ceva, poate în registrul sentimental, dar depinde de tine să ai succes şi să nu dai naştere la bârfe. Reuşita este aproape sigura, condiţile sunt însă răbdarea şi discreţia. Toată ziua este plină de aspecte planetare bune, fiind o zi explicită, transparentă aşa că fii foarte atent la semnalele care apar pe piaţă. Stelele au un moment de bunăvoinţă. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe de distracţie. Ţine-ţi cunoştiinţele (mai ales cele feminine) strict la distanţa potrivită, nu încuraja efuziunile sentimentale şi micile confesiuni mincinoase.

Te-ar putea interesa și: