Congresmeni republicani şi democraţi în Statele Unite consideră că retragerea unei părţi a militarilor americani din Germania va duce la slăbirea poziţiei a securităţii NATO şi a Statleor Unite, dar şi la încurajarea agresivităţii Rusiei. Procedurile care trebuie urmate pentru asemenea retragere pot da însă un răgaz până la implementarea efectivă a acestei decizii.

Atât republicanii, cât şi democraţii de la Capitoliu şi-au declarat foarte vocal îngrijorările în legătură cu decizia preşedintelui Trump de a reduce cu 9.500 numărul militarilor americani staţionaţi în Germania. 22 de republicani i-au cerut preşedintelui să renunţe la plan, înainte chiar ca acesta să îl fi confirmat luni. Ei au invocat faptul că o asemenea mişcare ar slăbi NATO şi ar încuraja agresiunea Rusiei.

Ieri, primul democrat din Comisia senatorială pentru relaţii externe, senatorul Bob Menendez, şi preşedintele Comisiei pentru relaţii externe a Camerei Reprezentanţilor, congresmanul democrat Eliot Engel au introdus în cele două camere un proiect de lege menit să blocheze planul preşedintelui Trump de a retrage 9.500 de militari din Germania. Legea ar interzice finanţarea retragerii trupelor din Europa sau închiderea unei baze militare în Europa, în cazul în care guvernul-gazdă nu înaintează o cerere scrisă privind o retragere a trupelor sau în cazul în care preşedintele nu depune în Congres o declaraţie oficială privind intenţia retragerii, care să includă o justificare a ei.

Legea ar impune, de asemenea, o notificare a Congresului de către administraţie cu 180 de zile înaintea unui reduceri a trupelor din Europa, ca şi audierea în Congres a secterarilor apărării şi de stat, în decurs de 14 zile de la anunţarea retragerii. Reducrea trupelor slăbeşte America şi Europa, a arătat într-o declaraţie senatorul Menendez, adăugând: „Şi Vladimir Putin înţelege şi se bucură de acest fapt mai mult decât oricine”. Congresmanul Engel a arătat, la rândul său într-o declaraţie că: ”Decât să povoace critici dure şi în mod copleşitor bipartizane din partea Congresului în legătură cu această schemă şi cu consecinţele sale catastrofale, preşedintele Trump a luat încă o dată decizii de politică externă bazate numai pe afecţiunea sa absurdă pentu Vladimir Putin, un dictator criminal, care a atacat America şi pe aliaţii Americii”.

Sub incidenţa separaţiei puterii, stipulate în Constituţia Statelor Unite, Senatul şi Camera Reprezentanţilor, şi nu Casa Albă, controlează cheltuielile guvernamentale. Mult timp o piesă centrală în strategia americană a apărării, Germania a constituit, în ultima vreme, un subiect al nemulţumirii, uneori furiose a preşedintelui Trump. Fostul său consilier pentru securitate naţională, John Bolton, scrie în noul său volum ‘The Room Where It Happened’, camera în care a avut loc, despre faptul că Donald Trump a dorit retragerea trupelor nu numai din Germania, ci din cât mai multe ţări posibil.

Luni, când şi-a anunţat decizia de a reduce prezenţa militară a Statelor Unite în Germania de la 34.500 de soldaţi până la 25.000, preşedintele Trump nu a expus noul plan ca pe o ameliorare pentru securitatea naţională a Statelor Unite, ci ca o sancţionare economică pentru Germania, care nu îşi onorează obligaţia de a contribui corect pentru propria apărare.

În timp ce Donald Trump a blamat în mod repetat Germania şi pe alţi aliaţi din NATO pentru că nu cheltuiesc suficient pentru propria apărare, preşedintele american a adoptat o atitudine mai prietenoasă faţă de preşedintele Poloniei, Andrzej Duda, care a făcut lobby la Casa Albă pentru o prezenţă americană mai masivă în Polonia, ca descurajare împotriva potenţialei agresiunia Rusiei.

Duda, care va fi primit săptămâna viitoare la Casa Albă de către Donald Trump, a venit anul trecut cu ideea stabilirii unui fort Trump, ca bază permanentă a Statelor Unite în Polonia. Anul trecut, Trump a fost de acord cu creşterea numărului forţei militare rotaţionale în Polonia cu o mie de soldaţi americani.

Sursa: Rador