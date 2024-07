Social Polițistul în fustă, Mihail Bucur: Îmi plac femeile. Cum îl umilesc șefii și colegii







București. Polițistul din Capitală care a devenit viral pe internet, după ce s-a îmbrăcat în haine de femeie la locul de muncă, a vorbit despre problemele cu care se confruntă din partea colegilor săi. Cezar Mihail Bucur, în vârstă de 53 de ani, a realizat la sfârșitul anului 2021 că își dorește să fie femeie. De atunci, urmează o terapie de feminizare și plănuiește să își facă și operație de schimbare de sex în viitorul apropiat.

Polițistul în fustă Mihail Bucur, acuzații dure la adresa șefilor

Cezar Mihail Bucur lucrează la Poliția Locală a Capitalei, unde, conform afirmațiilor sale, se confruntă cu comportamente discriminatorii și antisemite din partea colegilor și șefilor săi.

„Există atât acte de discriminare, cât şi acte de antisemitism. Conducerea instituţiei mi-a spus în nenumărate rânduri să nu mai port kipa (scufia tradiţională cu care evreii îşi acoperă creştetul capului – n.red.), am avut perciuni evreieşi conform Leviticului şi Torei pe care m-a pus directorul general adjunct să îi tund pentru că sunt mizerii. Şeful serviciului de comunicare al Poliţiei Locale care purta coadă mi-a spus de ziua mea de naştere: „Evreule, câţi evrei încap într-o maşină?” I-am spus: „Conform certificatului de înmatriculare”. Mi-a spus: „Greşit, evreule! 55 de evrei: 5 în maşină şi 50 în scrumiera maşinii”. Școala, ca în comunism. Uniformele, gratuite dar obligatorii Prognoza meteo, 29 iulie. Valul de căldură extremă se întoarce Acele poze, pentru că de aici a plecat această dorinţă a mea să îmi fac dreptate, sunt făcute acum 3 ani, într-un birou al unui director, care stătea cu şeful serviciului logistic şi unde venea şi acest director Horia Scarlat care m-a lovit în sediul instituţiei, în acest an. Există o plângere penală depusă la Parchet, la care este ataşată înregistrarea în care se vede cum mă loveşte după ce mă ameninţă cu pumnul şi spune în faţa martorilor: „Dacă nu eram cu poliţia, te uscam cu bătaia”. Ulterior, când am vrut să-mi fac dreptate şi l-am întrebat de ce procedează astfel, unul dintre colegi mi-a zis: „Vezi că te şi bate”. M-am dus spre maşină când pleca şi mi-a spus: „Te execut, te dau afară”. În aceeaşi zi, mi-a spus: „Nesimţitule”, pentru că eu purtam unghiile făcute”, a mărturisit polițistul la România TV.

Polițistul Cezar Mihail Bucur a declarat că, în urma formelor sale de protest, a fost introdus un regulament profund discriminatoriu pe care l-a contestat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). Regulamentul stipula că bărbaților le este interzis să poarte cercei, li s-a impus un cod de culori și au fost obligați să poarte tricouri polo, de parcă ar fi trebuit să le modifice pe cele cu anchior pentru a le adăuga nasturi. De asemenea, bărbații erau obligați să poarte doar pantofi, ceea ce Bucur a considerat a fi ilegal, deoarece reprezenta o dublă discriminare: structurile neoperative erau obligate să poarte doar pantofi, în timp ce celor din structurile operative le era permis să poarte și ghete sau bocanci.

Bucur a sesizat că acest regulament este profund discriminatoriu și ilegal. Cu toate acestea, răspunsul pe care l-a primit a fost că acest cod vestimentar este doar cu titlu de recomandare, deși în cuprinsul regulamentului apărea în mod clar cuvântul „INTERZICE”.

Mihail Bucur, ameninţat că va fi concediat dacă va mai veni în fustă la serviciu

Cezar Mihail Bucur susține că directorul care l-a agresat recent l-a încurajat cu trei ani înainte. În opinia polițistului, directorul care a încurajat-o a fost interesat să-i demonstreze directorului general al instituției – superiorul său – că nu-și poate controla subordonații.

„Acum merg cu unghiile făcute şi au fost făcute 3 sesizări, toate 3 clasate de Comisia de Disciplină ca nejustificate pentru că unghiile le fac de regulă în negru, în alb sau în albastru. Şi Ronaldo îşi face unghiile cu negru”, a mai spus polițistul pentru sursa citată.

Polițistul Cezar Mihail Bucur a povestit la România TV despre experiențele dificile prin care a trecut în 2021, când a purtat fustă ca formă de protest.

În acea perioadă, a fost susținut de un director care avea propriile sale motive, dorind să demonstreze că directorul general al instituției nu avea autoritate asupra sa. Acest director l-a sprijinit pe Bucur pentru a-și atinge scopurile personale, folosindu-l ca un instrument pentru a arăta nesupunerea față de directorul general. În acel context, Bucur a devenit un simbol al nesupunerii în fața regulamentelor instituției.

Bucur a relatat și despre umilințele la care a fost supus în cadrul instituției. A fost dus în diverse încăperi unde i s-a cerut să ridice fusta pentru a le arăta colegilor și superiorilor ciorapii pe care îi purta, totul fiind fotografiat. Aceste imagini, realizate acum trei ani, au fost ulterior difuzate în media. În prezent, Bucur a fost avertizat să nu mai poarte fustă la muncă, fiind amenințat cu concedierea dacă va continua să o facă.

Poliţistul în fustă: „Sunt înclinat spre lesbianism”

Cezar Mihail Bucur, care suferă de disforie de gen, a declarat că urmează să se supună unei operații de schimbare de sex, dar abia după ce finalizează terapia de feminizare. Acesta susține, de asemenea, că la toaletele publice merge întotdeauna la bărbați și că îi plac femeile.

"Operația de schimbare de sex o voi face numai după ce voi avea rezultatele asupra trupului prin terapia de feminizare. În februarie 2022 am depus documente la instituție în care un psiholog, un psihiatru și un endocrinolog certificau cu documente medicale că am disforie de gen, care este declasificată, nu mai este considerată tulburare sau afecțiune. Deocamdată nu am bani [...]".

Bucur a explicat că folosește toaletele pentru bărbați deoarece mentalul colectiv este încă tributar unor prejudecăți vechi și România este una dintre cele mai transfobe țări, ceea ce ar putea genera conflicte dacă ar folosi toaletele pentru femei. "În toaletele publice merg la bărbați pentru că mentalul colectiv este tributar, suntem una dintre țările cele mai transfobe, ar însemna să dau naștere unor conflicte și sunt o persoană care deocamdată nu are aspectul de femeie [...]".

După ce a fost lovit de un director, acesta a afirmat în aceeași zi, în fața colegilor din biroul de resurse umane, că Bucur l-a pipăit pe fund în toaleta bărbaților, acuzație pe care Bucur o neagă vehement.

"După ce am fost lovită de acel director, în aceeași zi a afirmat de față cu mine în biroul resurse umane: 'Colegilor, feriți-vă de domnul Bucur deoarece m-a pipăit pe fund în toaleta bărbaților', ceea ce nu s-a întâmplat, mie îmi plac femeile, iar în aceeași zi a dat și un mesaj pe grupul de Whatsapp în care a spus că l-am pipăit pe fund și să fiu testat psihologic. Dar mie îmi plac femeile. Sunt înclinat spre lesbianism", a conchis celebrul polițist în fustă.

Cazul poliţistului de la Locală, făcut public de Robert Turcescu

Cazul polițistului Cezar Mihail Bucur a ieșit la iveală în spațiul public pe fondul unei dezbateri naționale recente, declanșate de un incident similar în care un lector de la Universitatea din București a venit la cursuri îmbrăcat în haine de damă. Potrivit informațiilor furnizate de jurnalistul Robert Turcescu, Cezar Mihail Bucur, cunoscut drept "polițistul în fustă", este angajat al Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București și a fost observat la locul de muncă purtând fustă. Deși superiorii săi i-au cerut să respecte codul vestimentar impus de instituție, Bucur a declarat că se simte discriminat și continuă să-și exercite atribuțiile conform propriului stil vestimentar.