Magistrații nu au stat prea mult pe gânduri când au dat verdictul în dosarul penal, deschis pe numele lui Adrian Câmpean, agent de poliție la Poliția municipiului Oradea, care a fost trimis în judecată pentru luare de mită.

Concret, polițistul este acuzat că în timp ce se afla în timpul programului a oprit un autoturism în care se aflau mai multe persoane, și care era ”burdușit” cu bagaje. Omul legii i-a spus șoferului să îi dea ”de-o ciorbă” și să-și vadă liniștit de drum.

Procurorii susțin că șoferul i-a dat suma de 40 de lei dar polițistul a cerut în plus, și a mai primit încă zece euro. Ulterior, mai spun anchetatorii, agentul Adrian Câmpean a cheltuit banii la un fast food, de unde și-a cumpărat de mâncare.

După un proces care a durat ai bine de patru ani, Câmpean a fost condamnat la doi ani și opt luni de închisoare, cu suspendare. În plus el va trebui să muncească 90 de zile în folosul comunității.

Un fenomen în Poliția Română

Mita în rândul cadrelor Poliției Române nu este o noutate. În luna februarie 2020, alți zece polițiști, de data asta de la IPJ Cluj au fost condamnați de Tribunalul Cluj după ce au luat mită diverse sume de bani și alte foloase materiale.

Cei zece polițiști condamați sunt: Mureşan Ioan – 2 ani și 4 luni de închisoare, Soran Victor – 2 ani și 4 luni, Todoruț Rareș Ciprian – 1 an și 6 luni, Mureșan Radu Mihai – 10 luni, Alb Dan Dorin – 1 an și 2 luni, Sucală Adrian Vasile – 1 an și 5 luni, Lupaș Cătălin – 1 an, Mânzat Tudor Alin – 1 an și o lună, Gălățan Eduard Robert – 9 luni și Roșca Cosmin Dacian – 8 luni.

Procurorii clujeni susțin că cei zece au primit mită de 70 de ori. „Pe fondul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, întocmeau sau nu întocmeau, participau sau asistau la întocmirea unor procese verbale de contravenţie în care se consemnau stări de fapt nereale, se omitea consemnarea unor contravenţii sau se inserau date nereale, împrejurări de natură a-l favoriza pe contravenient în ceea ce priveşte aplicarea punctelor de penalizare, aplicarea amenzii contravenţionale sau stabilirea cuantumului acesteia şi aplicarea suspendării exercitării dreptului de a conduce autoturisme, precum şi de a cauza bugetului de stat o pagubă”.