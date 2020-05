Maria Trofin, o bătrâna de 86 de ani, este văduvă și a fost amendată cu 10.000 de lei de polițistul local Liviu Chiriac, un adevărat justițiar care, la acel moment, a avertizat-o că va fi nevoită să își vândă casa.

„Eu locuiesc singură, soțul meu fiind decedat de mulți ani. Știam că trebuie să ies după ora 11:00. Eu sunt bătrână și merg mai greu. Ceasul meu arăta că mai sunt câteva minute când am ieșit din casă. Am mers la piață să-mi cumpăr ceva de mâncare și să-mi iau pe urmă niște medicamente.

Până la ora 13:00, trebuia să fiu înapoi. Stau destul de departe de piață și trebuia să ajung și la farmacie, pentru a-mi lua niște medicamente”, își începe povestea Maria Trofin, potrivit bzi.ro

„M-am umilit în fața lui”

„Eu am lucrat la o farmacie și știu foarte bine ce înseamnă lupta cu acest virus. Aveam mască de protecție, aveam mănuși… Aveam și declarație pe propria răspundere! Dar domnul polițist nici nu a vrut să audă! M-am rugat de el să mă înțeleagă. M-am umilit în fața lui, însă… degeaba! Mi-a spus că mă amendează pentru că am încălcat legea. Nu am vrut să semnez procesul-verbal și, atunci, a spus că îmi arată el mie ce poate face! Nu am semnat pentru că am considerat că nu am greșit cu nimic. Mi-a zis că voi plăti scump pentru ce am făcut, că o să-mi vând casa!”, spune plângând bătrâna, potrivit bzi.ro

Bătrâna are o pensie de aproximativ 800 de lei si a contestat în instanță procesul-verbal.

CCR a decis: Amenzile date în timpul stării de urgență, neconstituționale

Curtea Constituțională a stabilit că amenzile acordate în timpul stării de urgență sunt neconstituționale. Decizia Curții nu implică automat și anularea sancțiunilor acordate de autorități.

Judecătorii CCR au admis contestația formulată de Avocatul Poporului și au decis că ordonanța de urgență a Guvernului legată de acest subiect nu este suficient de clară, iar criteriile de acordare a sancțiunilor și de stabilire a cuantumului acestora sunt arbitrare.

Avocatul Poporului a mai apreciat în sesizare că normele legale privind starea de urgență sunt lipsite de previzibilitate şi claritate, ceea ce determină imposibilitatea persoanei care ar încălca legea să-și stabililească conduita de urmat, în lipsa unei descrieri riguroase a unei fapte contravenţionale.

Decizia CCR va putea fi folosită de cei care vor contesta în instanță amenzile acordate în această perioadă.

Fostul judecător constituțional Augustin Zăgrean a precizat, însă, că decizia CCR nu se aplică și celor care au apucat să-și achite amenzile, dacă au ieșit din termenul legal de contestare în instanță.

De la începutul stării de urgenţă, în România au fost aplicate peste 300.000 de amenzi în valoare de peste 600 milioane lei (120 milioane euro) pentru încălcarea restricțiilor impuse de autorități în perioada stării de urgenţă, a afirmat, la finalul săptămânii trecutte ministrul de Interne Marcel Vela.

„În total, restul contravențiilor, de la debutul epidemiei până azi au fost 308.859 de persoane sancționate, iar valoarea amenzilor a fost în jur de 600 de milioane de lei. Cam 120 de milioane de euro”, a precizat Marcel Vela.