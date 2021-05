Un tânăr polițist din cadrul Secției 7 Poliție București, i-a adresat ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, o scrisoare prin care semnalează câteva aspecte ce îl nemulțumesc. „Deși am puține speranțe ca veți citi acest mesaj, am ales să vă expun o situație pe care dumneavoastră o puteți rezolva ușor”, i-a scris agentul Silviu ministrului de Interne.

Potrivit Sindicatului Europol, tânărul agent este „un polițist devotat și cu o dorință aprigă de a-și face în mod exemplar meseria pe care o iubește foarte mult. În rândurile următoare veți putea vedea o radiografie a Poliției Române prin filtrul ochilor unui simplu polițist aflat în stradă, în prima linie”.

Nemulțumit de uniforma „depășită”

Agentul de poliție activează în domeniu de doi ani, în cadrul uneia dintre șecțiile din București. El povestește, din propria experiență, că, uneori, un echipaj de Poliție poate prelua şi 12 intervenţii 112 pe parcursul unei turi de opt ore. În aceste condiții, tânărul polițist semnalează faptul că uniforma este „depășită” și nu corespunde nevoilor reale ale oamenilor legii.

„În scurta mea activitate am avut parte de multiple intervenţii în forţă, fiind nevoie de încătușare forţată, forţă fizică, alergare după infractori, escaladare garduri şi alte lucruri pe care societatea civilă le vede doar la TV. De asemenea, am fost victima a 3 infracţiuni de ultraj în anul 2020.

Nu de puţine ori am ajuns acasă cu dureri grave de spate şi de picioare după mai bine de 8h petrecute în pantofii cu găurele şi talpă de cauciuc, specifici muncii de birou la situaţia actuală. Şi nu de puţine ori mi-am petrecut jumătate din program cu pantalonii la dungă specifici CFR, rupţi între picioare şi nu numai. Şi de aceste lucruri s-au plâns toţi colegii mei, fără excepţie”, a scris poliţistul ministrului de Interne.

Polițiștii investesc bani din veniturile proprii în echipamente de calitate

Agentul de Poliție Silviu semnalează faptul că unii investesc și câte 3.000 de lei din propriile venituri în favoarea unui echipament de calitate, care să le asigure posibilitatea de a se implica potrivit în diversele acțiuni pe care le demarează. Unii colegi, ”sătui de lipsa de interes la nivelul MAI şi IGPR, au ales sa pună confortul, siguranţa şi sănătatea pe primul plan”, spune Silviu.

”Astfel, 90 la sută din colegii mei, inclusiv eu, am ajuns sa înlocuim pantofii din echipare cu încălţăminte tactică de o mai bună calitate şi cu un indice de confort net superior. De asemenea, pantalonii la dungă au fost înlocuiţi cu pantaloni tactici cu o croială ergonomică, material mai bun şi aspect mai plăcut, care au adus o mai bună mobilitate şi un confort sporit.

Va mărturisesc faptul ca în ultimul an de când am „ajustat” uniforma şi am investit peste 3.000 lei cu mare efort financiar din propriul buzunar, munca a devenit ceva mai uşoară, mai plăcută şi încrederea în mine a crescut considerabil”, mai scrie poliţistul.

80% dintre polițiști susțin poziția agentului

Potrivit scrisorii postate de Facebook de către Sindicatul Europol, polițistul susține că 80% dintre colegii săi sunt de aceeași părere cu el.

”Din partea societății civile am primit multiple aprecieri și am observat o reala schimbare în atitudinea persoanelor cu înclinații violente. Din cele văzute în mediul online, apreciez faptul ca 80 la suta din polițiștii din țară sunt de aceeași părere cu mine și și-au ajustat uniforma, sătui probabil de promisiuni și amânarea la nesfârșit a adoptării unei noi uniforme atât de necesare vremurilor actuale.

În ultima perioadă, controalele s-au înmulţit şi au început presiunile pentru a ne întoarce la uniforma oficială, total depăşită de vreme. Lucrătorii direcţiei de ordine publică ne ameninţă cu cercetări din cauza uniformei, poliţiştii din strada fiind trataţi cu un aer de superioritate şi cu aroganţă. Nimeni nu ne-a întrebat dacă ne e frig, cald, foame, sete sau din ce bani spălăm şi reparăm maşinile ministerului, dar am fost „hăituiţi” pe tema uniformei”, a spus agentul Silviu.

„Vrem condiții mai bune de muncă”

Agentul de Poliție a subliniat că el, dar și colegii săi își doresc condiții mai bune de muncă, iar acest lucru s-ar putea întâmpla dacă ministrul Afacerilor Interne ar lua act de pozițiile polițiștilor.

”Practic suntem „hăituiţi” pentru simplul fapt că am încercat sa ne facem munca mai uşoară şi am încercat sa aducem o îmbunătăţire a serviciului poliţienesc. Noi nu vrem sa încălcăm legea, vrem doar condiţii mai bune de muncă. Serviciul poliţienesc are deja destule lipsuri pe care noi le decontam direct, iar ultimele presiuni din partea conducerii au stârnit o nemulţumire generală în rândul poliţiştilor, nemulţumire care este pe punctul de a se transforma într-o revoltă din care toată lumea are de pierdut.

În speranţa că veţi reflecta la cele expuse de mine, noi poliţiştii din stradă va cerem ajutor şi înţelegere”, se arată în scrisoarea publicată pe Facebook.