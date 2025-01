Social Polițiștii își iau concedii medicale pentru a forța statul să le dea salarii și mai mari







Polițiștii își iau concedii medicale pentru a forța statul să le dea salarii și mai mari. Sindicatul DECUS susține că, în urma măsurilor luate prin Ordonanța trenuleţ, mai mulți polițiști din Sibiu au intrat în concediu medical.

Polițiștii presează pentru noi măriri se salarii

Sunt în această situaţie 13 poliţişti din 14 planificaţi în serviciu la Biroul de Ordine Publică Sibiu şi 3 poliţişti din 4 de la Secţia 1 Poliţie Sibiu.

Sindicatul Naţional DECUS a anunțat că o să condamne orice tentativă de a limita drepturile sindicale ale poliţiştilor.

„Luând act cu îngrijorare de ingerinţa unor manageri ai Poliţiei Române în activitatea sindicală şi ca urmare a situaţiei deosebite în care:

• 13 poliţişti din 14 planificaţi în serviciu (schimburile 2 şi 3) de la Poliţia Municipiului Sibiu – Biroul de Ordine Publică;

• 3 poliţişti din 4 planificaţi în serviciu (schimbul 2) de la Secţia 1 Poliţie Sibiu,

au intrat în concediu medical.

Sindicatul Naţional DECUS condamnă orice tentativă de a limita drepturile sindicale ale poliţiştilor. Conform informaţiilor furnizate de conducerea IPJ Sibiu, situaţia este generată de nemulţumirile poliţiştilor faţă de măsurile fiscal-bugetare propuse pentru anul 2025”, a transmis, luni, Sindicatul DECUS, într-o postare pe pagina de Facebook.

Cât de legal e ce fac polițiștii?

Sindicaliştii atrag atenţia ”decidenţilor politici asupra importanţei structurilor Poliţiei Române în garantarea siguranţei cetăţenilor şi a ordinii publice”. Ei au spus că orice măsuri care afectează drepturile și salariile polițiștilor pot avea consecințe grave.

„Orice măsuri care afectează drepturile, salariile şi condiţiile de muncă ale poliţiştilor pot avea consecinţe grave asupra funcţionării instituţiei şi a încrederii în sistemul de ordine publică. Solicităm o abordare responsabilă şi echitabilă din partea decidenţilor politici pentru a găsi soluţii corecte şi sustenabile care să reflecte respectul faţă de munca poliţiştilor”, au mai transmis sindicaliştii.

Reamintim că, anul trecut, premierul Ciolacu s-a arătat nemulțumit de felul în care bugetarii își iau concediu medical. „Suntem cel mai bolnav popor din lume, potrivit statisticilor. Dacă doriți ca eu să dau venituri mai mari celui care a răcit și stă 5 zile acasă nu am să o fac! Să încurajez ca cel care e răcit și stă acasă să primească cu 10% mai mult decât cel care este la serviciu nu am să o fac.

Adevărat, pentru bolnavi cronici, pentru oncologie, pentru mame, pentru copii bolnavi categoric că cheltuielile sunt mai mari. Dar eu știu că aspirina este compensată... adică să dau și medicamente compensate pentru tuse și junghi să plătesc tot și să suport, eu statul român, la acestă dimensiune de 6 miliarde lei pe an concedii medicale nu am s-o fac”, a declarat Ciolacu.

Ce spune conducerea IPJ Sibiu

Conducerea IPJ Sibiu a anunțat că se iau toate măsurile necesare în vederea îndeplinirii continue a misiunilor specifice.

”Informaţiile privind starea de sănătate a poliţiştilor fac parte din categoria datelor cu caracter personal. Asigurăm comunitatea sibiană că, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu, se iau toate măsurile necesare în vederea îndeplinirii continue a misiunilor specifice, pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică”, au transmis reprezentanţii Poliţiei judeţene Sibiu.